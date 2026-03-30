So lange überleben krabbelnde Zecken in der Wohnung
Viele Menschen fragen sich, ob Zecken, die über Kleidung oder Haustiere in die Wohnung gelangen, dort überhaupt eine Chance haben zu überleben. Eine neue wissenschaftliche Studie liefert nun erstmals eine klare Antwort: Ja, sie können es – und zwar deutlich länger als gedacht.
Forschende der Ohio State University haben nachgewiesen, dass zwei Zeckenarten mindestens eine Woche, teils sogar bis zu drei Wochen, auf typischen Wohnungsböden überleben können. Untersucht wurden sowohl harte Oberflächen als auch Teppiche. Im Fokus der Studie standen die Lone-Star-Zecke und die Golfküsten-Zecke. Beide Arten sind in der Lage, Krankheitserreger auf Menschen und Tiere zu übertragen. Getestet wurde ihre Überlebensdauer auf fünf gängigen Bodenbelägen: Fliesen, Holz, Vinyl sowie kurz- und langflorigem Teppich.
Dabei zeigte sich: Insgesamt überlebten Golfküsten-Zecken länger als Lone-Star-Zecken. Überraschend war jedoch, dass Lone-Star-Zecken ausgerechnet auf langflorigem Teppich die längste Lebensdauer hatten. „Zecken können auch an Orten ein Risiko darstellen, an denen man sie am wenigsten erwartet – zum Beispiel in den eigenen vier Wänden“, sagt Erstautorin Afsoon Sabet, Doktorandin für Entomologie an der Ohio State University.
Gilt auch für in Europa heimische Zeckenarten
Die beiden untersuchten Arten sind in Europa nicht heimisch, die Kernaussage der Studie ist jedoch auf für heimische Arten relevant. Hierzulande ist vor allem der Gemeine Holzbock verbreitet. Auch diese Art kann über Kleidung oder Haustiere in Wohnungen eingeschleppt werden und dort mehrere Tage bis Wochen überleben, insbesondere bei günstiger Luftfeuchtigkeit.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen nach Ansicht der Forschenden die Bedeutung konsequenter Schutzmaßnahmen. Dazu gehören gründliche Kontrollen nach Aufenthalten im Freien. Empfohlen wird außerdem, Haustiere in der Wohnung mit Bürsten oder Fusselrollen abzusuchen.
„Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist es entscheidend klarzumachen, dass eingeschleppte Zecken auch im Haus ein Risiko darstellen können“, erklärt Co-Studienleiterin Risa Pesapane. „Diese Daten sollen Menschen dazu bewegen, Zeckenkontrollen wirklich ernst zu nehmen.“
Verschiedene Bodenbeläge getestet
In den Experimenten wurden jeweils 90 erwachsene, noch nicht gesaugte Zecken pro Art auf die verschiedenen Bodenbeläge gesetzt. Die Tiere konnten sich bewegen, aber nicht entkommen. Insgesamt wurden mehr als 4.600 Einzelbeobachtungen durchgeführt.
Im Durchschnitt überlebten Golfküsten-Zecken rund 18 Tage, Lone-Star-Zecken etwa 11 Tage. Die längste Überlebensdauer wurde bei Golfküsten-Zecken auf Vinylboden mit durchschnittlich 25 Tagen festgestellt. Lone-Star-Zecken hielten sich am längsten – fast 15 Tage – auf langflorigem Teppich.
„Zecken sterben in Wohnungen nicht sofort“, fasst Pesapane zusammen. „Wie lange genau sie überleben, hängt stark von den Bedingungen ab. Aber diese Studie zeigt erstmals klar: Mindestens eine Woche ist realistisch – und oft deutlich länger.“
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