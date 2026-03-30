So lange überleben krabbelnde Zecken in der Wohnung

Viele Menschen fragen sich, ob Zecken, die über Kleidung oder Haustiere in die Wohnung gelangen, dort überhaupt eine Chance haben zu überleben. Eine neue wissenschaftliche Studie liefert nun erstmals eine klare Antwort: Ja, sie können es – und zwar deutlich länger als gedacht.

Forschende der Ohio State University haben nachgewiesen, dass zwei Zeckenarten mindestens eine Woche, teils sogar bis zu drei Wochen, auf typischen Wohnungsböden überleben können. Untersucht wurden sowohl harte Oberflächen als auch Teppiche. Im Fokus der Studie standen die Lone-Star-Zecke und die Golfküsten-Zecke. Beide Arten sind in der Lage, Krankheitserreger auf Menschen und Tiere zu übertragen. Getestet wurde ihre Überlebensdauer auf fünf gängigen Bodenbelägen: Fliesen, Holz, Vinyl sowie kurz- und langflorigem Teppich.

Dabei zeigte sich: Insgesamt überlebten Golfküsten-Zecken länger als Lone-Star-Zecken. Überraschend war jedoch, dass Lone-Star-Zecken ausgerechnet auf langflorigem Teppich die längste Lebensdauer hatten. „Zecken können auch an Orten ein Risiko darstellen, an denen man sie am wenigsten erwartet – zum Beispiel in den eigenen vier Wänden“, sagt Erstautorin Afsoon Sabet, Doktorandin für Entomologie an der Ohio State University.