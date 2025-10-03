Bei der Wiederherstellung von zurückgegangenem Zahnfleisch, etwa bei fortgeschrittener Parodontose, sind weitere Fortschritte erzielt worden. Seit einiger Zeit kann mit der Beschichtung des Kiefers mit Mundschleimhaut aus der Umgebung ein Nachwachsen von Zahnfleisch erreicht werden. Nun wird durch mikroskopisch klein gesetzte Schnitte in die Kieferoberfläche ein festeres Anwachsen dieser Schleimhaut erzielt, berichtete der Mediziner Kurt Vinzenz im APA-Gespräch.

Lang hatte in der Zahnheilkunde der Grundsatz gegolten: "Was weg ist, ist weg", betonte der Wiener Kieferchirurg. Dann wurde mit der sogenannten Distraktionsosteogenese die Möglichkeit geschaffen, mit Sägeschnitten unterschiedlicher Schnitttiefe und Modifikationen in den Kiefer die Neubildung von Knochen und Zahnfleisch anzuregen, erläuterte Vinzenz als einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Das hilft beispielsweise Betroffenen von Zahnverlust nach Parodontose (fortschreitender Verlust des Kieferknochens und des Zahnhalteapparates) oder nach großräumigen Schäden an Gesichtsknochen durch Unfälle oder Krebserkrankungen. Vor einigen Jahren konnte dann neben Knochen erstmals durch Anbringen von Dermis oder Mundschleimhaut an der Kieferoberfläche auch Zahnfleisch wiederhergestellt werden. Diese Technik wurde nun mit der Distraktionsosteogenese kombiniert, wie Vinzenz in der Vorwoche auch am Österreichischen Kongress für Zahnmedizin in Innsbruck berichtet hat. "Es kommt zum Zusammenwirken zweier gewebeinduktiver Mechanismen aus der regenerativen plastischen Chirurgie", erklärte er gegenüber der APA.