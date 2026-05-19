Zähneknirschen: Neue Sicht auf eine weit verbreitete Angewohnheit

Zähneknirschen klingt nach einem Problem, das man möglichst rasch abstellen sollte. Doch so einfach ist es nicht. Eine neue medizinische Leitlinie bewertet Bruxismus – so der Fachbegriff – deutlich differenzierter: Nicht jedes Knirschen oder Pressen ist automatisch krankhaft. Entscheidend ist, ob dadurch Beschwerden entstehen oder Zähne, Füllungen, Kronen oder Kiefergelenke belastet werden.

Bruxismus meint nicht nur das hörbare Knirschen in der Nacht, auch tagsüber können Menschen die Zähne zusammenpressen, den Unterkiefer anspannen oder verschieben – oft, ohne es zu bemerken. Die neue Sicht: Bruxismus kann ein harmloses Verhalten sein, ein Risikofaktor für Schäden oder in manchen Situationen sogar eine Art Schutzreaktion, etwa im Zusammenhang mit Reflux oder Schlafatemproblemen.

Was sich bei der Behandlung ändert

1. Nicht jedes Knirschen muss behandelt werden

Wer gelegentlich knirscht, aber keine Schmerzen, keine Zahnschäden und keine Probleme mit dem Kiefer hat, braucht nicht automatisch eine Therapie. Behandelt werden soll vor allem dann, wenn Beschwerden auftreten oder Schäden drohen.

2. Aufklärung wird wichtiger

Betroffene sollen besser verstehen, was bei ihnen genau passiert: Knirschen sie nachts? Pressen sie tagsüber? Gibt es Schmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen oder sichtbaren Zahnabrieb? Die Leitlinie betont: Erst die genaue Einordnung, dann die Behandlung.

3. Selbstbeobachtung spielt eine größere Rolle

Viele Menschen merken gar nicht, dass sie tagsüber die Zähne aufeinanderpressen. Deshalb ist ein wichtiger erster Schritt: im Alltag bewusst darauf achten. Eine einfache Regel lautet: Die Zähne sollten im entspannten Zustand keinen dauernden Kontakt haben. Lippen geschlossen, Zähne locker auseinander, Kiefer entspannt.

4. Entspannung und Atemübungen werden empfohlen

Neu stärker betont werden Selbsthilfemaßnahmen wie Entspannungsübungen, Atemübungen oder Progressive Muskelentspannung. Sie können helfen, Anspannung zu reduzieren und Beschwerden wie Kiefermuskel- oder Kopfschmerzen zu lindern.

5. Risikofaktoren sollen angesprochen werden

Stress kann eine Rolle spielen, aber auch Schlafprobleme, Nikotin, Alkohol, viel Koffein oder bestimmte Medikamente. Die neue Empfehlung lautet daher: Mögliche Auslöser und Verstärker sollen gemeinsam mit Fachleuten besprochen werden.