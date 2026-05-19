Zähneknirschen: Neue Sicht auf eine weit verbreitete Angewohnheit
Zusammenfassung
- Nicht jedes Zähneknirschen ist krankhaft; behandelt wird nur bei Beschwerden oder drohenden Schäden.
- Selbstbeobachtung, Aufklärung und Selbsthilfemaßnahmen wie Entspannung stehen im Vordergrund der neuen Leitlinie.
- Schienen schützen Zähne, heilen aber nicht; Medikamente und dauerhafte Bisskorrekturen sind keine Standardtherapie.
Zähneknirschen klingt nach einem Problem, das man möglichst rasch abstellen sollte. Doch so einfach ist es nicht. Eine neue medizinische Leitlinie bewertet Bruxismus – so der Fachbegriff – deutlich differenzierter: Nicht jedes Knirschen oder Pressen ist automatisch krankhaft. Entscheidend ist, ob dadurch Beschwerden entstehen oder Zähne, Füllungen, Kronen oder Kiefergelenke belastet werden.
Bruxismus meint nicht nur das hörbare Knirschen in der Nacht, auch tagsüber können Menschen die Zähne zusammenpressen, den Unterkiefer anspannen oder verschieben – oft, ohne es zu bemerken. Die neue Sicht: Bruxismus kann ein harmloses Verhalten sein, ein Risikofaktor für Schäden oder in manchen Situationen sogar eine Art Schutzreaktion, etwa im Zusammenhang mit Reflux oder Schlafatemproblemen.
Was sich bei der Behandlung ändert
1. Nicht jedes Knirschen muss behandelt werden
Wer gelegentlich knirscht, aber keine Schmerzen, keine Zahnschäden und keine Probleme mit dem Kiefer hat, braucht nicht automatisch eine Therapie. Behandelt werden soll vor allem dann, wenn Beschwerden auftreten oder Schäden drohen.
2. Aufklärung wird wichtiger
Betroffene sollen besser verstehen, was bei ihnen genau passiert: Knirschen sie nachts? Pressen sie tagsüber? Gibt es Schmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen oder sichtbaren Zahnabrieb? Die Leitlinie betont: Erst die genaue Einordnung, dann die Behandlung.
3. Selbstbeobachtung spielt eine größere Rolle
Viele Menschen merken gar nicht, dass sie tagsüber die Zähne aufeinanderpressen. Deshalb ist ein wichtiger erster Schritt: im Alltag bewusst darauf achten. Eine einfache Regel lautet: Die Zähne sollten im entspannten Zustand keinen dauernden Kontakt haben. Lippen geschlossen, Zähne locker auseinander, Kiefer entspannt.
4. Entspannung und Atemübungen werden empfohlen
Neu stärker betont werden Selbsthilfemaßnahmen wie Entspannungsübungen, Atemübungen oder Progressive Muskelentspannung. Sie können helfen, Anspannung zu reduzieren und Beschwerden wie Kiefermuskel- oder Kopfschmerzen zu lindern.
5. Risikofaktoren sollen angesprochen werden
Stress kann eine Rolle spielen, aber auch Schlafprobleme, Nikotin, Alkohol, viel Koffein oder bestimmte Medikamente. Die neue Empfehlung lautet daher: Mögliche Auslöser und Verstärker sollen gemeinsam mit Fachleuten besprochen werden.
6. Physiotherapie kann sinnvoll sein
Bei Kieferbeschwerden, Muskelverspannungen, eingeschränkter Mundöffnung oder Schmerzen kann Physiotherapie helfen. Sie ist nicht dazu da, das Knirschen „wegzumachen“, sondern Beschwerden zu lindern und den Umgang mit Anspannung zu verbessern.
7. Schienen bleiben wichtig – aber sie heilen Bruxismus nicht
Eine Zahnschiene kann Zähne und Zahnersatz schützen, vor allem bei nächtlichem Knirschen. Sie ist aber keine ursächliche Therapie. Sie verhindert nicht zwingend, dass jemand knirscht, sondern soll vor allem Schäden begrenzen.
8. Dauerhafte Bisskorrekturen sind keine Standardlösung
Die Leitlinie warnt vor der Vorstellung, man könne Bruxismus einfach durch Einschleifen oder dauerhafte Veränderungen am Biss beheben. Solche Eingriffe können aus anderen zahnmedizinischen Gründen nötig sein – aber nicht als einfache Therapie gegen Zähneknirschen.
9. Medikamente sind keine Routinebehandlung
Systemisch wirkende Medikamente werden zur Behandlung von Bruxismus nicht empfohlen. Die Datenlage ist dafür zu schwach.
10. Botulinumtoxin bleibt eine mögliche Option für Einzelfälle
Botulinumtoxin kann bei Erwachsenen erwogen werden, etwa bei starkem Bruxismus und ausgeprägten Beschwerden. Es ist aber keine erste Standardmaßnahme. Vorher sollten Aufklärung, Selbstmanagement, Schiene und andere Möglichkeiten geprüft werden.
Die wichtigste Botschaft
Zähneknirschen ist nicht automatisch eine Krankheit, entscheidend ist nicht das Geräusch in der Nacht allein, sondern die Frage, ob Bruxismus Beschwerden verursacht oder Zähne und Kiefer belastet. Die Behandlung wird dadurch gezielter – und unnötige Eingriffe sollen vermieden werden.
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