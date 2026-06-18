Wie sage ich meiner Freundin, dass ich etwas mit ihrem Schwarm hatte?
Leserin Pia P. (26) fragt:
Meine Freundin ist seit fast einem Jahr in einen Mann verknallt, der sie lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen hat. Da sich sein Freundeskreis und unserer teilweise überschneiden, begegnen wir ihm immer wieder, ohne dass je wirklich etwas zwischen ihnen entstanden wäre. Vor Kurzem sind die beiden sich jedoch zufällig über den Weg gelaufen, haben sich verabredet und sich auch bereits getroffen. Sie ist völlig aus dem Häuschen und sehr hoffnungsvoll.
Das Problem ist: Ich hatte vor ein paar Monaten in einer feuchtfröhlichen Nacht etwas mit ihm. Es kam zwar nicht zum Sex, aber es ging schon deutlich über harmloses Flirten hinaus. Ich habe meiner Freundin davon nichts erzählt, weil ich ehrlich gesagt nie geglaubt habe, dass zwischen den beiden jemals etwas entstehen würde – und weil mir diese Begegnung selbst nichts bedeutet hat. Es war einfach zu viel Alkohol im Spiel.
Bei ihrem ersten Treffen dürfte das kein Thema gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass es früher oder später zur Sprache kommen wird. Das schlechte Gewissen lässt mich nicht los, und ich schäme mich sehr. Mir ist klar, dass ich ehrlich zu meiner Freundin sein muss. Aber wie kann ich ihr das sagen, ohne sie unnötig zu verletzen oder unsere Freundschaft zu riskieren? Und sollte ich vorher auch mit ihm darüber sprechen?
Antwort:
Das ist eine typische Dreiecksgeschichte: Niemand hat offen kommuniziert. Sie und der Mann tragen nun ein gemeinsames Geheimnis, während Sie zwischen Loyalität und der Angst stehen, Ihre Freundin zu verletzen oder ihre mögliche Beziehung zu belasten. Da zwischen Ihnen und ihm keine echte Beziehung entstanden ist und die Begegnung für Sie abgeschlossen war, würde ich im Moment eher Ruhe bewahren. Ihre Freundin ist gerade frisch verliebt und sehr hoffnungsvoll.
Ein sofortiges „Geständnis“ könnte mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Gleichzeitig sollte Ihnen klar sein: Falls das Thema später auftaucht, wird Ehrlichkeit wichtig sein. Dann sachlich, ohne Dramatisierung und ohne Details. Auch der Mann trägt Verantwortung: Er hätte Ihrer Freundin den Abend selbst frühzeitig erzählen können, damit sie frei entscheiden kann, ob das für sie überhaupt relevant ist.
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