Wie sage ich meiner Freundin, dass ich etwas mit ihrem Schwarm hatte?

Leserin Pia P. (26) fragt:

Meine Freundin ist seit fast einem Jahr in einen Mann verknallt, der sie lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen hat. Da sich sein Freundeskreis und unserer teilweise überschneiden, begegnen wir ihm immer wieder, ohne dass je wirklich etwas zwischen ihnen entstanden wäre. Vor Kurzem sind die beiden sich jedoch zufällig über den Weg gelaufen, haben sich verabredet und sich auch bereits getroffen. Sie ist völlig aus dem Häuschen und sehr hoffnungsvoll.

Das Problem ist: Ich hatte vor ein paar Monaten in einer feuchtfröhlichen Nacht etwas mit ihm. Es kam zwar nicht zum Sex, aber es ging schon deutlich über harmloses Flirten hinaus. Ich habe meiner Freundin davon nichts erzählt, weil ich ehrlich gesagt nie geglaubt habe, dass zwischen den beiden jemals etwas entstehen würde – und weil mir diese Begegnung selbst nichts bedeutet hat. Es war einfach zu viel Alkohol im Spiel.

Bei ihrem ersten Treffen dürfte das kein Thema gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass es früher oder später zur Sprache kommen wird. Das schlechte Gewissen lässt mich nicht los, und ich schäme mich sehr. Mir ist klar, dass ich ehrlich zu meiner Freundin sein muss. Aber wie kann ich ihr das sagen, ohne sie unnötig zu verletzen oder unsere Freundschaft zu riskieren? Und sollte ich vorher auch mit ihm darüber sprechen?