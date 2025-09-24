Gesundheit

Schmerzende Beine: Forschende finden neue Ursache für Schaufensterkrankheit

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit sind offenbar nicht nur die großen Arterien der Beine, sondern auch Blutgefäße sowie Muskel- und Immunzellen geschädigt.
24.09.25, 12:33
Forschende der Schweizer ETH Zürich und des Kantonsspitals Baden haben den Grund für die begrenzten Therapieerfolge herkömmlicher Behandlungen der Schaufensterkrankheit entdeckt. 

Die Krankheit sitzt tiefer als bisher gedacht. Dieses neue Wissen könnte zu besseren Behandlungen führen, teilte die ETH Zürich am Mittwoch mit.

Schaufensterkrankheit: diffuse, krampfartige Beinschmerzen bei Belastung

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt, sorgt bei Betroffenen für starke Muskelschmerzen und Gehschwierigkeiten.

Die Schmerzen verschwinden beim Stehenbleiben, weshalb die Krankheit auch "Schaufensterkrankheit" genannt wird. Bisherige Therapien konzentrieren sich vor allem auf die großen Arterien der Beine. Wie die Forschenden nun in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature Cardiovascular Research zeigten, sind bei der Schaufensterkrankheit nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleinsten Blutgefäße sowie die umliegenden Muskel- und Immunzellen geschädigt.

Die Ergebnisse zeigen laut der ETH, dass eine Beseitigung einer Verstopfung in einer großen Arterie vielleicht nicht ausreicht. Anstatt sich nur auf Operationen an großen Gefäßen zu konzentrieren, könnten zukünftige Therapien die beschädigten Zellen in den kleinsten Blutgefäßen reparieren und so die Entzündungen im Muskel reduzieren. Das würde laut der Hochschule die Muskelfunktion und Lebensqualität von Millionen von Betroffenen verbessern.

