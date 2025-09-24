Schmerzende Beine: Forschende finden neue Ursache für Schaufensterkrankheit

Forschende der Schweizer ETH Zürich und des Kantonsspitals Baden haben den Grund für die begrenzten Therapieerfolge herkömmlicher Behandlungen der Schaufensterkrankheit entdeckt. Die Krankheit sitzt tiefer als bisher gedacht. Dieses neue Wissen könnte zu besseren Behandlungen führen, teilte die ETH Zürich am Mittwoch mit.

Schaufensterkrankheit: diffuse, krampfartige Beinschmerzen bei Belastung Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt, sorgt bei Betroffenen für starke Muskelschmerzen und Gehschwierigkeiten. Die Schmerzen verschwinden beim Stehenbleiben, weshalb die Krankheit auch "Schaufensterkrankheit" genannt wird. Bisherige Therapien konzentrieren sich vor allem auf die großen Arterien der Beine. Wie die Forschenden nun in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature Cardiovascular Research zeigten, sind bei der Schaufensterkrankheit nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleinsten Blutgefäße sowie die umliegenden Muskel- und Immunzellen geschädigt.