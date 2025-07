Wie einigen wir uns trotz unterschiedlicher Auffassung von Erziehung?

Dr. Leben antwortet:

Ihre Beobachtung, dass man sich als Eltern manchmal im Weg steht, ist weit verbreitet und spiegelt eine grundlegende Dynamik in der Kindererziehung wider. Es ist wichtig, dass Eltern ein gemeinsames Wertefundament haben, aber sie dürfen durchaus für unterschiedliche „Werte-Kategorien“ stehen. Traditionell steht die Mutter oft für das Fürsorgliche und die emotionale Regulation. Sie reguliert von klein auf mit körperlicher Zuneigung und Geborgenheit. Der Vater hingegen neigt dazu, Kinder in aufregende Situationen zu locken, sie herauszufordern (wie bspw. beim weitverbreiteten Hochwerfen- und Auffangspiel) und spielt quasi die „Trennung“ mit dem Kind – er reguliert auf Distanz und Unabhängigkeit. Im Späteren erfordert Leistung einerseits Ausdauer und andererseits das Spüren, aber auch gleichzeitige Distanz zu den eigenen Gefühlen und, auch ohne ständige positive emotionale Unterstützung, diszipliniert an Dingen dranzubleiben. Etwa der Vater, der am Fußballfeld Anweisungen brüllt, während die Mutter mit glasigen Augen den Sohn bewundert. Der Vater übt Manöverkritik, die Mutter bremst ein und verspricht dem Kind sein Lieblingsessen daheim.

Gerade diese Mischung ist es, die Kinder brauchen: Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Was Sie und Ihr Mann tun, ist also prinzipiell richtig. Der Schlüssel liegt in einer guten Verständigung und Koordination zwischen Ihnen und Ihrem Mann.