Warum fühlt sich Intimität für mich mehr wie Pflicht als Spaß an?

Dr. Leben antwortet:

Vielen Dank für Ihre Offenheit – schon Ihre Frage enthält einen wichtigen Hinweis: Sie spüren eine innere Distanz. Das bedeutet nicht, dass mit Ihnen „etwas nicht stimmt“, aber es bedeutet, dass Ihre Bedürfnisse in der Sexualität aktuell zu wenig Raum finden. Sie haben daran keine Schuld, aber eine wichtige Verantwortung: Ihrem Gefühl zu vertrauen – und ihm Gehör zu verschaffen.

Sexualität in Partnerschaften ist heute oft mit einem stillen Druck verbunden. Viele glauben: Wenn der Sex nachlässt, stimmt etwas nicht – oder die Beziehung ist gefährdet.

Dabei ist richtig: Eine Partnerschaft braucht Sexualität – sie ist notwendig, aber nicht hinreichend für eine gute Beziehung. Doch nicht jede Form von Sexualität erfüllt diesen Zweck. Entscheidend ist, dass sich beide Partner durch die Augen des anderen sexuell attraktiv erleben – und sich mit dem, was der andere an ihnen begehrt, identifizieren können.

In traditionellen Gesellschaften bestand die Funktion von Sexualität vor allem in Fortpflanzung, sozialer Absicherung und Rollenerfüllung. Beziehungen hielten oft auch ohne Lust – oder sogar ohne echte Nähe –, weil äußere Strukturen sie zusammenhielten. Seitdem Sexualität durch Verhütung vom „Muss zur Reproduktion“ befreit wurde, hat sich ihre Bedeutung tiefgreifend verändert: Sie ist heute emotional überfrachtet – mit Erwartungen an Lust, Intimität, Erfüllung, Gleichberechtigung und Dauer. Das ist ein hoher Anspruch – vor allem, wenn Stress, emotionale Unsicherheiten oder alte Verletzungen mitschwingen.