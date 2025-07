Ich will finanzielle Freiheit, wie spreche ich’s an?

Dr. Leben antwortet:

Vielen Dank für Ihre offene Frage – sie ist aktueller denn je. Laut Studien ist Geld das häufigste Streitthema in Beziehungen. In Deutschland nennen rund 20 Prozent, in den USA sogar 35 Prozent der Paare Geld als Trennungsgrund. Es geht dabei selten nur ums Geld – oft geht es um Vertrauen, Freiheit und Selbstwert.

Ihr Wunsch nach einem eigenen Konto ist verständlich. Sie haben über Jahre zur Familie beigetragen und bauen jetzt eigene finanzielle Stärke auf. Das bedeutet nicht Rückzug, sondern Eigenverantwortung.

Wichtig ist, wie Sie es kommunizieren. Wenn Ihr Mann bisher alles getragen hat, könnte Ihr Wunsch auf den ersten Blick wirken, als wollten Sie sich abgrenzen. Deshalb: Betonen Sie, dass Sie das gemeinsame Konto beibehalten und weiterhin für die Familie einstehen möchten – aber sich gleichzeitig mehr Flexibilität wünschen.

Eine mögliche Lösung: Beide behalten ein eigenes Konto und zahlen anteilig auf ein gemeinsames Konto für fixe Kosten ein. So bleibt Raum für Eigenes – und Verbindlichkeit für Gemeinsames. Ein eigenes Konto ist kein Zeichen von Distanz, sondern von Reife. Vertrauen entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch ehrliche Kommunikation und gegenseitigen Respekt.

Ihr Wunsch zeigt, dass Sie Verantwortung übernehmen möchten – für Ihre Finanzen und für Ihre Rolle in der Partnerschaft. Und genau das ist es, was langfristige Beziehungen stark macht: dass beide Partner sich entwickeln dürfen – ohne sich dabei voneinander zu entfernen.