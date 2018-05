Wie ein US-Zahnarzt Kindern die Angst vor dem Bohren nimmt

Leuchtdaumen, die er plötzlich auftauchen lässt, oder leere Comic-Hefte, die auf einmal voll mit Bildern sind: Eyal Simchi aus dem US-Staat New Jersey habe die Tricks entwickelt, um seine oft nervösen Patienten zu beruhigen, schrieben amerikanische und israelische Nachrichtenseiten.

In einem Youtube-Video ist etwa zu sehen, wie ein kleiner Bub vor Glück und Überraschung quietscht, während Simchi neben dem großen Behandlungsstuhl kleine Plastiküberzieher für die Daumen aufleuchten lässt. Auch der Bub darf mal pusten - und zaubert so die Leuchtdaumen an den Händen des Arztes selbst wieder hervor.