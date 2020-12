Wie der Hund, so der Halter: Auch bei Diabetes?

Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist und im Laufe der Zeit zu ernsthaften Schäden an Herz, Blutgefäßen, Augen, Nieren und Nerven führt.

Am häufigsten kommt Typ-2-Diabetes vor, der normalerweise bei Erwachsenen auftritt, wenn der Körper gegen Insulin resistent wird oder nicht genug Insulin produziert. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Prävalenz von Typ-2-Diabetes in Ländern aller Einkommensstufen dramatisch gestiegen.

Typ-1-Diabetes, einst als Jugenddiabetes oder insulinabhängiger Diabetes bezeichnet, ist dagagen eine Autoimmunerkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse selbst zu wenig oder gar kein Insulin produziert.

Für Menschen mit Diabetes ist der Zugang zu einer erschwinglichen Behandlung entscheidend für ihr Überleben.

Weltweit leiden laut WHO rund 422 Millionen Menschen an Diabetes, die meisten leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. 1,6 Millionen Todesfälle sind jedes Jahr direkt auf Diabetes zurückzuführen. Die Anzahl der Todesfälle und Diagnosen hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen.