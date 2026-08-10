Wespenstich: Der Unterschied zwischen Schwellung und Allergie

Mit Ende Juli, Anfang August beginnt die Hochsaison der Wespenallergien. „Sie kommt jetzt, weil die Wespenstaaten auf ihre Maximalgröße anwachsen“, sagt Univ. Doz. Wolfgang Hemmer vom Floridsdorfer Allergiezentrum in Wien. Nach einem Stich ist vor allem eines entscheidend: Bleibt die Reaktion an der Einstichstelle oder erfasst sie den ganzen Körper?

Lokale Schwellung ist meist nicht gefährlich

Schmerz, Rötung, Juckreiz und eine stärkere Schwellung können ein bis zwei Tage anhalten. „Das ist unangenehm, wird an sich aber nicht als gefährlich interpretiert“, sagt Hemmer. Kühlen kann die Beschwerden lindern. Eine Immuntherapie wird wegen einer reinen Lokalreaktion aber nicht begonnen.

Alarmzeichen sind Beschwerden fern der Einstichstelle: ein Nesselausschlag am Körper, Atemnot, Schwellungen im Hals, Schwindel oder Kreislaufprobleme. Bei Atemnot, deutlicher Hals- oder Zungenschwellung oder Kreislaufbeschwerden ist sofort der Notruf zu wählen und ein verordnetes Notfallset nach Plan anzuwenden.

Eine deutsch-österreichische S2k-Leitlinie von 2023 geht davon aus, dass rund drei Prozent der Bevölkerung im Lauf des Lebens nach einem Bienen- oder Wespenstich eine systemische allergische Reaktion entwickeln.

Warum die Allergie scheinbar aus dem Nichts kommt

Aber kann eine Wespenallergie plötzlich auftreten, obwohl frühere Stiche problemlos waren? „Ja, eigentlich ist das der Regelfall“, sagt Hemmer. „Ein Stich kann den Körper unbemerkt sensibilisieren; erst bei einem späteren Stich zeigt sich möglicherweise die Allergie.“ Eine Wespenallergie vorauszusehen, ist allerdings nicht möglich: „Wir können nicht unterscheiden, wer reagieren wird und wer nicht“, erklärt Hemmer.

Deshalb rät er von Tests ohne verdächtige Stichreaktion ab: Ein positives Ergebnis kann verunsichern, liefert aber keine verlässliche Prognose. Nach Beschwerden am ganzen Körper ist die allergologische Abklärung wichtig: „Welche Art von Reaktion war das, und braucht es eine spezielle Therapie?“