Weltlachtag: 22 Fakten, die heute überraschen
Die Weltlage liefert derzeit wenig Anlass zur Heiterkeit: Kriege, Krisen, Klimasorgen, Zukunftsangst. Gerade deshalb sollten wir niemals aufhören zu lachen – nicht aus Naivität, sondern aus Trotz. Weil Lachen unglaublich entlasten kann; als körperliches Ventil, soziales Signal oder einfach nur so.
Zum heutigen Weltlachtag daher 22 Fakten, die zeigen, was Humor mit dem Körper, der Psyche und dem Miteinander macht.
1 Lachen – ein Signal: Wir lachen nicht nur, weil etwas komisch ist, sondern auch, um damit Zustimmung, Nähe, Unsicherheit oder Entspannung zu erzeugen. Ein Lachen kann signalisieren: Hey, ich bin auf deiner Seite. Oder: Lass gut sein! Das Friedensangebot schlechthin.
2 Kein Witz: Für einen Lacher braucht’s nicht immer einen brillanten Witz. Im Alltag lachen Menschen oft mitten im Gespräch – nicht, weil gerade eine fulminante Pointe gefallen ist, sondern weil Lachen die Situation glättet und so Gespräche in Bewegung hält.
3 Körperarbeit: Beim Lachen verändern sich Atmung, Muskelspannung und Kreislauf. Man atmet tiefer, Herz und Lunge werden aktiviert – und insgesamt 300 Muskeln, 17 davon im Gesicht. Der Puls erhöht sich, deshalb kann man nach einem Lachanfall erschöpft sein. Die Mayo Clinic beschreibt Lachen als kurzen Stressreiz mit anschließender Entspannung.
4 Lachen erleichtert: Eine in PLOS ONE veröffentlichte Meta-Analyse fand Hinweise darauf, dass Lachen mit sinkenden Werten des Stresshormons Cortisol verbunden ist. Lachen löst zwar nicht alle Stressprobleme, aber es kann Stressreaktionen positiv beeinflussen.
5 Lachen steckt wirklich an: Eine 2025 in Communications Psychology veröffentlichte Studie zeigte: Wenn Menschen andere lachen hören, fällt es ihnen schwerer, das eigene Lachen zu unterdrücken. Heißt: In Gruppen lacht man schneller mit – auch bei Pointen, die man allein höchstens mit einem müden Schnauben quittiert hätte. Fun Fact: Darauf setzen Sitcoms mit ihren „Lachkonserven“.
6 Lachen tut den Gefäßen gut. Forschende der University of Maryland zeigten 20 gesunden Erwachsenen lustige und belastende Filmszenen. Nach den komischen Szenen verbesserte sich die Durchblutung bei fast allen, nach den Stressszenen verschlechterte sie sich bei vielen.
7 Lachen kann Schmerzen erträglicher machen. Arbeiten des Evolutionspsychologen Robin Dunbar deuten darauf hin, dass gemeinsames Lachen die Schmerzschwelle erhöhen kann. Vermutet wird ein Zusammenhang mit körpereigenen Opioidsystemen.
8 Echtes Lachen klingt anders: Eine in Psychological Science veröffentlichte Studie mit Menschen aus 21 Gesellschaften zeigte: Viele können spontanes von absichtlichem Lachen unterscheiden. Echtes Lachen klingt oft unkontrollierter: wechselnde Tonhöhe, Atemstöße, kleine Brüche. Gespieltes Lachen ist meist glatter, gleichmäßiger.
9 Komik auf Rezept: In Großbritannien wird verordnetes Lachen im Rahmen von Social Prescribing erprobt. Menschen mit psychischer Belastung werden in Stand-up-Comedy-Kurse vermittelt, um schwierige Erfahrungen in kurze Bühnenstücke zu verwandeln.
10 Lachen verrät den sozialen Status: Eine Studie im Journal of Experimental Social Psychology zeigte: Menschen mit höherem Status lachten in einem Experiment häufiger dominant; also lauter, schneller und freier. Menschen mit niedrigerem Status passten ihr Lachen stärker an die Situation an. In derselben Studie wurden Personen mit dominantem Lachen als statushöher eingeschätzt – auch dann, wenn sie es gar nicht waren. Lachen beeinflusst also, wie andere uns wahrnehmen.
11 Ein Lachen unterdrücken? Harte Arbeit! Wer je in einer ernsten Besprechung, bei einer Trauerrede oder live vor der Kamera plötzlich einen Lachreiz bekommt, weiß: Ernst bleiben kann Schwerarbeit sein. Eine Studie in Communications Psychology zeigt, dass Ablenkung und bewusstes Unterdrücken sichtbares Lachen zwar verringern können, ganz verschwindet das Amüsement dadurch aber nicht. Und sobald andere mitlachen, wird es noch schwieriger, sich selbst zu kontrollieren.
12 Lach-Epidemie: 1962 begann in einem Mädcheninternat in Tanganjika, dem heutigen Tansania, ein rätselhafter Ausbruch von Lach- und Weinkrämpfen. Von dort griff das Phänomen auf weitere Schulen und Dörfer über. Der Auslöser war kein besonders guter Witz, sondern eher das Gegenteil: großer Druck, strenge Regeln, Angst, Überforderung. Heute wird der Fall als massenhafte psychogene Reaktion eingeordnet – also als ein Geschehen, bei dem seelische Spannung körperlich sichtbar wird und sich in einer Gruppe weiterverbreiten kann.
13 Humor schafft Abstand: In der Schrift „Der Humor“ beschrieb Sigmund Freud Humor als seelische Sparmaßnahme: Man erspart sich einen Teil des Schmerzes, der Angst oder Kränkung, indem man die Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet.
14 Humor kann Angst lindern. Arbeiten zu Humorinterventionen zeigen, dass Humor Angst reduzieren kann. Lachen ersetzt keine Therapie, kann aber wieder Zugang zu positiven Gefühlen schaffen.
15 „Lach doch mal“ – aber nicht immer. Wer depressiv ist, kann nicht einfach beschließen, fröhlicher zu sein. Lachen lässt sich nicht als Wundermittel verordnen. Untersucht wird Humor- und Lachtherapie trotzdem – als ergänzender Ansatz, der Stimmung, Aktivierung und soziale Verbindung fördern kann. Man kann also Bedingungen schaffen, in denen wieder etwas Leichtigkeit möglich wird.
16 Humor muss passen: Ein guter Witz kann entlasten, ein falscher Witz kann beschämen. In Therapie, Pflege oder Familie kommt es beispielsweise nicht darauf an, verkrampft „lustig“ zu sein, sondern darauf, ob Humor Beziehung schafft. Humor auf Kosten anderer hilft niemandem.
17 Lachtherapie ist nicht nur Kalauererzählen: In Studien werden verschiedene Methoden untersucht: lustige Videos, Gruppensitzungen, Lachübungen, Clowns oder Humortraining. Was sie verbindet, ist, dass Lachen gezielt genutzt wird, um Stimmung und Kontakt zu beeinflussen.
18 Auch absichtliches Lachen kann wirken: Meta-Analysen zu Lachinterventionen zeigen Hinweise, dass nicht nur spontanes Lachen Effekte haben kann. Auch angeleitetes Lachen kann Körper und Stimmung beeinflussen – vermutlich über die Atmung, Muskelaktivität, Gruppe und Erwartung. Lachyoga etwa kombiniert absichtliches Lachen mit Atemübungen, Bewegung und Gruppe. Studien zeigen Hinweise auf Effekte bei Stress, Stimmung und Wohlbefinden.
19 Nur ein Lächeln: Die große „Many-Smiles-Studie“ in Nature Human Behaviour konnte zeigen: Ein bewusstes Lächeln kann Glücksgefühle verstärken – zumindest ein bisschen.
20 Kinderlachen. Während Kinder täglich an die 300-mal lachen, schaffen es Erwachsene nur mehr traurige 30-mal.
21 Sozialer Klebstoff: Lachen verbindet nicht nur, sondern kann auch Fremdheit reduzieren, Nähe schaffen, Gespräche lockern.
22 Weltlachtag – aber warum? Er findet seit 1998 jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai statt und geht auf die Lachyoga-Bewegung um Madan Kataria zurück, einen indischen Arzt. Die Botschaft: Lachen dient nicht dazu, die Welt schönzureden – sondern sich für einen Moment Luft zu verschaffen, gemeinsam mit anderen. Es ist also ein kleines, menschliches „Trotzdem“.
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