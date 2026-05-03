Weltlachtag: 22 Fakten, die heute überraschen

Die Weltlage liefert derzeit wenig Anlass zur Heiterkeit: Kriege, Krisen, Klimasorgen, Zukunftsangst. Gerade deshalb sollten wir niemals aufhören zu lachen – nicht aus Naivität, sondern aus Trotz. Weil Lachen unglaublich entlasten kann; als körperliches Ventil, soziales Signal oder einfach nur so.

Zum heutigen Weltlachtag daher 22 Fakten, die zeigen, was Humor mit dem Körper, der Psyche und dem Miteinander macht.

1 Lachen – ein Signal: Wir lachen nicht nur, weil etwas komisch ist, sondern auch, um damit Zustimmung, Nähe, Unsicherheit oder Entspannung zu erzeugen. Ein Lachen kann signalisieren: Hey, ich bin auf deiner Seite. Oder: Lass gut sein! Das Friedensangebot schlechthin.

2 Kein Witz: Für einen Lacher braucht’s nicht immer einen brillanten Witz. Im Alltag lachen Menschen oft mitten im Gespräch – nicht, weil gerade eine fulminante Pointe gefallen ist, sondern weil Lachen die Situation glättet und so Gespräche in Bewegung hält.

3 Körperarbeit: Beim Lachen verändern sich Atmung, Muskelspannung und Kreislauf. Man atmet tiefer, Herz und Lunge werden aktiviert – und insgesamt 300 Muskeln, 17 davon im Gesicht. Der Puls erhöht sich, deshalb kann man nach einem Lachanfall erschöpft sein. Die Mayo Clinic beschreibt Lachen als kurzen Stressreiz mit anschließender Entspannung.

4 Lachen erleichtert: Eine in PLOS ONE veröffentlichte Meta-Analyse fand Hinweise darauf, dass Lachen mit sinkenden Werten des Stresshormons Cortisol verbunden ist. Lachen löst zwar nicht alle Stressprobleme, aber es kann Stressreaktionen positiv beeinflussen.

5 Lachen steckt wirklich an: Eine 2025 in Communications Psychology veröffentlichte Studie zeigte: Wenn Menschen andere lachen hören, fällt es ihnen schwerer, das eigene Lachen zu unterdrücken. Heißt: In Gruppen lacht man schneller mit – auch bei Pointen, die man allein höchstens mit einem müden Schnauben quittiert hätte. Fun Fact: Darauf setzen Sitcoms mit ihren „Lachkonserven“.

6 Lachen tut den Gefäßen gut. Forschende der University of Maryland zeigten 20 gesunden Erwachsenen lustige und belastende Filmszenen. Nach den komischen Szenen verbesserte sich die Durchblutung bei fast allen, nach den Stressszenen verschlechterte sie sich bei vielen.

7 Lachen kann Schmerzen erträglicher machen. Arbeiten des Evolutionspsychologen Robin Dunbar deuten darauf hin, dass gemeinsames Lachen die Schmerzschwelle erhöhen kann. Vermutet wird ein Zusammenhang mit körpereigenen Opioidsystemen.