Welt-Sepsis-Tag: Gefährliche Dimension vielen nicht bewusst

Geschätzt rund 28.000 Sepsis-Erkrankungen gibt es jedes Jahr in Österreich, etwa 6.700 Betroffene sterben daran. "Damit gehört Sepsis zu den häufigsten Todesursachen in Österreich", informiert die Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) anlässlich des Welt-Sepsis-Tages am 13. September. Gefordert sei Aufklärung, Prävention und Früherkennung zu verbessern.

Elf Millionen Todesfälle pro Jahr

Weltweit ist Sepsis - landläufig auch als "Blutvergiftung" bezeichnet - laut WHO für elf Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich, das entspricht etwa einem Fünftel aller Verstorbenen, berichtete ÖGARI-Präsident Klaus Markstaller in einer Aussendung. "Die Dimension ist vielen nicht bewusst."

"Der aktuellen medizinischen Definition zufolge entsteht eine Sepsis dann, wenn eine überschießende Immunantwort des Körpers auf eine Infektion auch Organe schädigt", erläuterte Eva Schaden, Stellvertreterin für den Bereich Intensivmedizin der ÖGARI. "Eine Sepsis kann zu Schock und Multiorganversagen führen, insbesondere, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und unmittelbar behandelt wird." Auch die schwere Erkrankungsausprägung bei Covid-19 könne als virale Sepsis verstanden werden.

Die Ursachen einer Sepsis sind äußert vielfältig. Sie reichen von - aktuell besonders bedeutsam - viralen Infektionen wie zum Beispiel einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 oder Infektionen aus unklarer Quelle bis hin zu Hirnhaut- und Lungenentzündungen. "Unter bestimmten Umständen kann sich aus jeder banalen Infektion eine Sepsis entwickeln, deswegen ist das Krankheitsrisiko insgesamt so hoch", betonte Schaden.