Wegovy: Neue Abnehmpille in den USA zugelassen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in den USA die Zulassung für ⁠eine neue, wirksame Pille zur Gewichtsreduktion erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab am Montag grünes Licht für das Medikament. Damit verschafft sich das Unternehmen einen wichtigen Vorteil im Wettlauf mit dem US-Konkurrenten Eli Lilly, der zuletzt mit einem eigenen Präparat auf dem wichtigen US-Markt an Novo Nordisk vorbeigezogen war. Die Pille wird unter dem bereits bekannten Markennamen Wegovy verkauft und enthält den gleichen Wirkstoff wie die erfolgreichen Abnehmspritzen des Unternehmens. In einer entscheidenden Studie verloren Teilnehmer, die die Pille täglich einnahmen, im Schnitt 16,6 Prozent ihres Körpergewichts. Für Novo Nordisk ist die Zulassung ein wichtiger Erfolg, nachdem der Konzern mit Lieferproblemen bei seinen Spritzen und dem starken Wettbewerb durch Eli Lilly zu kämpfen hatte.

Weitere Medikamente erwartet "Ich erwarte, dass 2026 weitere Medikamente in die Zulassung kommen, allerdings werden sie in Österreich vermutlich erst 2027 am Markt sein. Weiterhin geht die Adipositasforschung sehr stark in Richtung Darmhormone", sagt Internistin Johanna Brix, Leiterin der Adipositasambulanz der Klinik Landstraße. Orforglipron, ein GLP-1 Rezeptoragonist in Tablettenform, der den Vorteil hat, dass er im Magen nicht abgebaut wird (das war bisher das Problem bei GLP-1 Rezeptoragonisten, Anm.) wird vermutlich nächstes Jahr zugelassen und zeigt gute Ergebnisse in Bezug auf Blutzuckersenkung und Gewichtsreduktion. Brix: "Außerdem sind verschiedene andere Multirezeptoragonisten schons ehr weit fortgeschritten in Studien, welche unter anderem noch zusätzlich an den Glucagonrezeptor oder an den Amylinrezeptor binden. Diese in Kombination mit bereits 'bekannten' Darmhormonen wie GLP-1 oder GIP ermöglichen eine noch stärkere Gewichtsreduktion." Interessant werden könnte laut Brix künftiga auch ein Medikament - Maritide - welches nur einmal pro Monat zu verwenden ist und ein Darmhomon inhinbiert zusätzlich zum bekannten GLP-1. Derzeit seien bis zu 100 verschiedene Moleküle in frühen Studienphasen.

Abnehm-Markt extrem lukrativ Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion gilt als extrem ⁠lukrativ und könnte Schätzungen zufolge im nächsten Jahrzehnt ein Volumen von 150 Milliarden Dollar (128 Mrd. Euro) erreichen. Mit einer Pille wollen die Hersteller nun auch Patienten erreichen, die eine tägliche Einnahme einer wöchentlichen Spritze vorziehen. Analysten gehen davon aus, dass Tabletten bis 2030 etwa ein Fünftel des Marktes ausmachen könnten, da sie beispielsweise auf Reisen praktischer sind und nicht gekühlt werden müssen.

Infos Adipositas

Ab einem Body Mass Index (BMI) von 30 kg/m² spricht man von Adipositas, ab 40 kg/m² von einer schweren Form. Ein BMI zwischen 19 und 25 kg/m² gilt als Normalgewicht. 17 Prozent der Bevölkerung in Österreich über 15 Jahre gelten als adipös. Jeder Zweite ist übergewichtig (BMI von 25 bis 29 kg/m²). Abnehmmedikamente

Die enthaltenen Wirkstoffe regulieren den Appetit, indem sie ein Darmhormon nachahmen. Sie erhöhen das Sättigungsgefühl, man isst weniger und nimmt ab. Dazu müssen sie je nach Präparat wöchentlich oder täglich gespritzt werden.