Wechseljahre erhöhen Diabetesrisiko: Wie Frauen vorbeugen können

Mit dem Eintritt in die Menopause erfährt der weibliche Stoffwechsel umfassende Umstellungen. Die abfallenden Hormonspiegel begünstigen die Bildung von Bauchfett, fördern eine Insulinresistenz und verschlechtern das Lipidprofil. Damit erhöht sich das Risiko für Typ-2-Diabetes sowie für Herz- und Lebererkrankungen. Diese Lebensphase ist keineswegs als Belastung zu verstehen, sondern als Möglichkeit, aktiv die eigene Gesundheit zu stärken, heißt es in einer Aussendung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Frauen könnten selbst viel dazu beitragen, ihren Stoffwechsel langfristig zu unterstützen.

Bereits während der Perimenopause – den Jahren vor der letzten Regelblutung – sinken die Östrogenwerte. Dadurch entsteht häufig mehr viszerales Fettgewebe im Bauchraum und die Empfindlichkeit gegenüber Insulin nimmt ab. „Diese Prozesse setzen ein, noch bevor klassische Risikomarker wie Cholesterin oder Blutdruck auffällig werden“, erläutert Julia Szendrödi, Präsidentin der DDG und Ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und Klinische Chemie am Universitätsklinikum Heidelberg. Frauen, deren Menopause besonders früh einsetzt – vor dem 45. Lebensjahr – haben nach internationalen Studien ein etwa 30 Prozent höheres Risiko, später an Typ-2-Diabetes zu erkranken.

Auch Frauen, die früher einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, sollten die Wechseljahre nutzen, um ihren Stoffwechsel intensiv prüfen zu lassen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Herz-, Leber- und Blutzuckerwerte im Blick zu behalten und neue Präventionsroutinen zu etablieren“, betont die DDG-Präsidentin.