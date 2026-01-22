Gesundheit

Wechseljahrsbeschwerden: Stiftung Warentest kürt wirksamste Mittel

Eine Frau kühlt ihr Gesicht mit einem Ventilator.
Von Traubensilberkerze bis Fezolinetant: Stiftung Warentest prüfte Medikamente gegen Wechseljahresbeschwerden.
22.01.26, 10:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einer Untersuchung von Medikamenten gegen Wechseljahrsbeschwerden, etwa Hitzewallungen und Schweißausbrüche, hat die deutsche Stiftung Warentest nur rezeptpflichtige Hormonpräparate für "geeignet" befunden. 

Pflanzliche Mittel wirkten deutlich schwächer als Hormonpräparate, erklärte die Stiftung am Donnerstag. Die Testerinnen und Tester bewerteten sie als "mit Einschränkung geeignet".

Insgesamt untersuchte die Stiftung Warentest die Studienlage zu 57 Medikamenten, darunter rezeptpflichtige Hormonpräparate, das nicht-hormonelle Mittel Veoza und rezeptfreie pflanzliche Präparate.

Angst vorm Altern: "Frauen fühlen sich ab den Wechseljahren unsichtbar"

Die Wirksamkeit der Hormonpräparate, die Östrogene und Gestagene enthalten, bei Hitzewallungen und Schweißausbrüchen sei wissenschaftlich belegt, außerdem überwiege der Nutzen insgesamt die Risiken erklärten die Tester. 

Da es aber ein erhöhtes Risiko für Thrombosen und langfristig für Brustkrebs gebe, sollten "Ärztin und Patientin den Einsatz gut abwägen und individuelle Beschwerden sowie Vorerkrankungen berücksichtigen".

Perimenopause: "Ende 30 denken die wenigsten an die Wechseljahre"

Pflanzliche Mittel mit Traubensilberkerze oder Rhapontikrhabarber

Die getesteten pflanzlichen Präparate enthielten Traubensilberkerze oder Rhapontikrhabarber, wirkten schwächer und "sollten ohne ärztlichen Rat nur einige Monate verwendet werden", fuhr die Stiftung fort. 

Thermoregulation mittels Fezolinetant steuern

Das neue Mittel Veoza hilft laut Stiftung Warentest zwar nachweislich gegen Hitzewallungen, jedoch gebe es bisher wenig Daten zur langfristigen Sicherheit. 

Veoza ist recht neu in Europa zugelassen. Es enthält Fezolinetant, einen Neurokinin-3-Rezeptor-Antagonisten. Durch die Beeinflussung der Thermoregulation im Körper wird Hitzewallungen, Nachtschweiß und teils auch Schlafstörungen entgegengewirkt.

Fezolinetant blockiert direkt im Wärmeregulationszentrum im Gehirn die Wirkung des Stoffs, der Hitzewallungen triggert. Das Nebenwirkungsprofil ist laut Fachleuten günstig, wenngleich in Einzelfällen Leberwerterhöhungen vorkommen können.

Agenturen, pama  | 

Kommentare