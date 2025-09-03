Schwindel, Kopfschmerz, Unwohlsein: Welche Musik gegen Reiseübelkeit hilft

Sie können jede Reise mit Bus, Bahn, Auto, Schiff oder Flugzeug mitunter zur Tortur machen: Reiseübelkeitssymptome wie Schweißausbrüche, Schwindel, Kopfschmerz – im schlimmsten Fall Erbrechen. Für Betroffene ist guter Rat teuer. Chinesische Forschende beschreiben in einer neuen Studie den möglichen therapeutischen Nutzen von Musik. Demnach soll das Abspielen bestimmter Klänge Betroffene bei der Regeneration unterstützen.

Kann Musik bei Reiseübelkeit helfen? Um die Effekte von Musik zu testen, provozierte die Forschungsgruppe der Southwest University in Chongqing mithilfe eines speziell kalibrierten Fahrsimulators bei 30 Probandinnen und Probanden Symptome der Reisekrankheit, auch Kinetose genannt. Infolge spielte man den Teilnehmenden verschiedene Arten von Musik vor, während diese versuchten, sich von den Beschwerden zu erholen. Fröhliche und safte Musik zeigte die beste lindernde Wirkung. Auch leidenschaftliche Rhythmen hatten potente Wirkungen, während traurige, melancholische Klänge weniger wirksam waren als keinerlei musikalische Beschallung. Die Kontrollgruppe, der keine Musik vorgespielt wurde, berichtete konkret von einem Abflachen der Symptome um 43,3 Prozent, während diejenigen, die traurige Musik hörten, nur eine Verringerung um 40 Prozent angaben.