Rohmilchkäse: Vogelgrippevirus überlebt 60-tägige Herstellung

Die USA sehen sich seit geraumer Zeit mit einem Vogelgrippevirus-Ausbruch konfrontiert. Seit fast einem Jahr grassiert H5N1 dort unter Geflügel, aber auch Milchkühen. Hunderte Rinderherden waren bereits betroffen.

Ansteckung über kontaminierte Milch möglich?

Bisher galt eine Ansteckung über den Verzehr von pasteurisierter Milch und daraus hergestellten Milchprodukten als unwahrscheinlich. Immer wieder haben sich in den vergangenen Monaten in den USA auch Menschen mit der Vogelgrippe angesteckt – meist Landarbeiter nach regem Kontakt zu infiziertem Vieh. In manchen Fällen konnte der Infektionsweg nicht genau nachvollzogen werden.

Eine neue Untersuchung rückt Rohmilch als potenzielle Ansteckungsquelle in den Fokus.