EU-Verordnung: Wie viel Vitamin D aus Mehlwurm ist gesund?

Ab sofort darf Mehlwurmpulver mit Extra-Vitamin-D in Brot, Käse und Kompott landen: Eine neue EU-Verordnung erlaubt den Einsatz von UV-bestrahltem Mehlwurmpulver aus den Larven des gelben Mehlwurms in zahlreichen Lebensmitteln. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gibt grünes Licht: Alles unbedenklich, solange die vorgegebenen Mengen eingehalten werden. Aber wieviel ist zuviel? Die Grenze liegt bei vier Prozent. So viel des neuartigen Mehlwurmpulvers ist in der EU in Lebensmitteln erlaubt.