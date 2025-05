Ohne Sonne und Präparate: Wie man sich vor Vitamin-D-Mangel schützen kann

Während die Sonne jetzt im Frühling wieder für volle Vitamin-D-Speicher sorgt, sieht es im Winter oft anders aus: Mangelerscheinungen sind in den lichtarmen Monaten verbreitet. Doch eine neue britische Studie zeigt, dass regelmäßige Bewegung helfen kann, den Vitamin-D-Spiegel auch ohne Sonnenlicht oder Präparate stabil zu halten.

Die in der Fachzeitschrift Advanced Science veröffentlichte Untersuchung wurde unter anderem von der University of Bath und der University of Cambridge durchgeführt. Mehr als 50 übergewichtige Erwachsene nahmen daran teil. Sie absolvierten zehn Wochen lang ein vierteiliges wöchentliches Trainingsprogramm – darunter Laufband-Spaziergänge, Radfahren und Intervalltraining.