Gut hydriert, gut drauf: Wie Flüssigkeitsmangel auf die Psyche wirkt

Wasser gilt als Lebenselixier des Menschen. Es ist für nahezu alle lebenswichtigen Prozesse im Körper unverzichtbar. Aktuell scheint die farb- und geruchlose Flüssigkeit so populär wie nie: Stylishe Trinkbecher sind zum Statussymbol avanciert, immer mehr Hersteller drängen mit Ideen zur Wasseraromatisierung – von Brausewürfeln bis Duft-Pods – auf den Markt. Der Nachfrage nach zu urteilen ist das Bewusstsein für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr gestiegen. Eine begrüßenswerte Entwicklung, wie eine neue Studie untermauert.

Zu wenig Wasser zu trinken könnte Stressreaktionen verstärken Im Journal of Applied Physiology berichten Forschende, dass Menschen, die weniger als die täglich empfohlene Flüssigkeitsmenge zu sich nehmen, stärkere Stresshormonreaktionen zeigen, die wiederum mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und Depressionen verbunden sein können. Konkret fanden die Fachleute der Liverpool John Moores University heraus, dass Probanden, die weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit – oder sieben Tassen Tee – pro Tag tranken, in emotional herausfordernden Situationen eine eineinhalbmal so große Menge des Stresshormons Cortisol ausschütteten – im Vergleich zu Personen, die sich an gängige Trinkempfehlungen hielten. "Eine übermäßige Cortisolreaktion auf Stress wird mit einer schlechteren langfristigen Gesundheit in Verbindung gebracht", erklärt Mitautor und Physiologe Neil Walsh die Relevanz der Erkenntnisse in einer Aussendung.

Motivierte und weniger motivierte Trinker im Stresstest Die Studie wurde vom global tätigen Lebensmittelkonzern Danone finanziert, der auch eine Forschungseinrichtung betreibt. Für die Studie teilten Walsh und sein Team gesunde junge Erwachsene in zwei gleich große, 16-köpfige Gruppen ein. Die Gruppe mit niedriger Flüssigkeitszufuhr bestand aus Personen, die typischerweise weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag (Wasser, Heißgetränke etc.) tranken. Die Gruppe mit motivierten Trinkern umfasste Teilnehmende, die regelmäßig die empfohlene tägliche Wasserzufuhr einhielten – zwei Liter für Frauen und 2,5 Liter für Männer. Beide Gruppen wurden hinsichtlich zentraler Faktoren, die Stressreaktionen beeinflussen, psychologische Merkmale oder Schlaf etwa, abgeglichen. Die Teilnehmenden behielten eine Woche lang ihre üblichen Trinkgewohnheiten bei, während ihr Hydratationsstatus anhand von Blut- und Urinproben überwacht wurde. Anschließend absolvierten sie einen Stresstest. Beide Gruppen fühlten sich gleichermaßen ängstlich und zeigten während des Stresstests – ein simuliertes Vorstellungsgespräch – ähnliche Anstiege der Herzfrequenz. Allerdings zeigte nur die Gruppe mit verhaltenen Trinkgewohnheiten eine signifikante Zunahme des Cortisolspiegels im Speichel als Reaktion auf den Stresstest.