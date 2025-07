Dehydration als stille Gefahr: Neuer Sensor erinnert ans Trinken

Damit es nicht so weit kommt, haben US-Forschende einen tragbaren Sensor für den Oberarm entwickelt, der kontinuierlich den Flüssigkeitshaushalt messen und an regelmäßiges Trinken erinnern soll.

"Dehydration ist eine stille Gefahr"

"Dehydration ist eine stille Gefahr, die täglich Millionen von Menschen betrifft", wird Nanshu Lu, Materialtechnologin an der Universität Texas, in einer Aussendung zur Studie im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences zitiert. "Unser tragbarer Sensor bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, den Flüssigkeitshaushalt in Echtzeit zu überwachen – und ermöglicht es den Menschen, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um gesund zu bleiben und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten."

Um den Flüssigkeitshaushalt zu erfassen, nutzt der Sensor das Prinzip der Bioimpedanz, eine Methode, die nachweist, wie elektrische Signale durch den Körper fließen. Mithilfe von auf der Haut platzierten Elektroden sendet der Sensor Mini-Stromimpulse durch den Arm.

Wie diese durch den Körper geleitet werden, hängt davon ab, wie viel Wasser im Gewebe vorhanden ist: Wasser leitet Strom gut, daher lässt gut mit Wasser versorgtes Gewebe den Strom leicht passieren. Dehydriertes, sprich ausgetrocknetes, Gewebe hingegen leistet dem Strom mehr Widerstand.