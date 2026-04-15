Blutdruck senken mit Sport: Die Trainingszeit ist entscheidend

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Viele Menschen kennen das aus dem Alltag: Die einen sind morgens erstaunlich funktionstüchtig, die anderen laufen erst später am Tag auf Hochtouren. An diesem Unterschied setzt eine Studie an, die nun im Fachjournal Open Heart erschienen ist. Ihr Ausgangspunkt ist so schlicht wie alltagsnah: Vielleicht ist Training nicht für alle Menschen zur selben Uhrzeit gleich günstig und vielleicht bringt Bewegung viel mehr, wenn sie zum eigenen biologischen Takt passt. Heißt: Nicht nur ob wir trainieren, könnte entscheidend sein, sondern auch wann. Die Studie mit bisher eher inaktiven Menschen zwischen 40 und 60 Jahren mit erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko kommt zu einem klaren Ergebnis: Wer trainierte, wann es zur eigenen inneren Uhr passte, erzielte stärkere Verbesserungen bei Blutdruck, Fitness, Blutzucker, Cholesterin und Schlaf.

Passend zur inneren Uhr Untersucht wurde das an 150 Erwachsenen im Alter, von denen 134 die Studie am Ende vollständig durchliefen. Alle galten als eher bewegungsarm und hatten mindestens einen kardiovaskulären Risikofaktor, etwa Prä-Hypertonie oder Hypertonie, Übergewicht, gestörten Nüchternzucker oder eine familiäre Vorbelastung. Menschen mit bereits diagnostizierten Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen wurden ausgeschlossen, ebenso Schichtarbeitende oder Personen mit unregelmäßigem Schlafrhythmus. Zunächst wurde erhoben, ob die Teilnehmenden eher Morgen- oder Abendtypen waren. Dafür wurden nicht nur ein Fragebogen genutzt, sondern ein 48-stündiges Temperaturmonitoring verwendet, das als objektiver Marker für den zirkadianen Rhythmus dient. Menschen mit mittlerem Chronotyp wurden aus der Untersuchung herausgenommen, damit die Unterschiede zwischen Früh- und Spättypen klarer erkennbar bleiben. Danach wurden die Probanden auf zwei Gruppen verteilt. Die eine trainierte passend zur eigenen inneren Uhr: Morgenmenschen am Vormittag, Abendmenschen am Abend. Die andere Gruppe trainierte bewusst gegen diesen biologischen Takt: Frühaufsteher später am Tag, Spättypen am Morgen. Das Programm selbst war für alle gleich: zwölf Wochen lang, fünfmal pro Woche, jeweils 40 Minuten moderates Ausdauertraining mit Aufwärm- und Abkühlphase, überwacht vor Ort. Das Ergebnis ist gerade deshalb interessant, weil es nicht in die klassische Erzählung vom „Frühsport als Königsweg“ passt. Beide Gruppen profitierten vom regelmäßigen Training. Wer sich bewegte, tat also in jedem Fall etwas Gutes für die Gesundheit. Aber die Verbesserungen fielen durchwegs stärker aus, wenn der Trainingszeitpunkt zum eigenen Chronotyp passte.

Starke Wirkung auf Blutdruck Am deutlichsten zeigt sich das beim Blutdruck. In der chronotypgerecht trainierenden Gruppe sank der systolische Blutdruck im Mittel um 10,8 mmHg, in der Vergleichsgruppe um 5,5 mmHg. Der diastolische Wert ging um 7,3 statt um 3,3 mmHg zurück. Auch die Herzratenvariabilität, ein Marker für die Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems, entwickelte sich günstiger. Das Gleiche galt für die geschätzte Ausdauerleistung, die Zeit auf dem Laufband, das LDL-Cholesterin, den Nüchternblutzucker und die Schlafqualität. Für sämtliche untersuchten Hauptparameter fanden die Autoren signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen über die Zeit. Die geschätzte VO₂-Spitze, also ein Maß für die aerobe Leistungsfähigkeit, stieg in der passend trainierenden Gruppe stärker an als in der unpassend trainierenden. Beim LDL-Cholesterin und beim Nüchternblutzucker waren die Rückgänge ebenso größer. Dazu kam eine deutlichere Verbesserung beim Schlafscore. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich hier nicht nur einzelne Nebeneffekte zeigen, sondern ein Muster: Wenn der Trainingszeitpunkt biologisch besser passt, profitieren gleich mehrere kardiometabolische Parameter.