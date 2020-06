Tipps von Ernährungsberaterin: Weg mit dem Corona-Speck

An den erst kurz zurückliegenden Lockdown mag dieser Tage nur noch wenig erinnern – die Waage tut es bei vielen jedoch schonungslos. Während sich die einen zu Hause an verschiedensten Youtube-Workouts ausprobierten, lachte andere die Naschlade pausenlos an.

„Mir berichten einige, dass sie in den vergangenen Monaten vollkommen aus der Spur geraten sind“, sagt Ernährungsberaterin Monika Masik im Gespräch mit dem KURIER. Für die Expertin wenig überraschend: Stress im Homeoffice und bei der Kinderbetreuung wirkten sich bei vielen auch auf das Gewicht aus. „Viele wollen das jetzt aber ändern.“

Die Frage ist nur wie? Und geht das auch ohne Selbstkasteiung? „Ja“, weiß die Expertin.

Wichtig sei, die Grundprinzipien der Fettverbrennung zu verstehen. „Hier spielt der Essrhythmus eine essenzielle Rolle. Heißt: Frühstück, Mittagessen und Abendessen – und dazwischen vier bis sechs Stunden idealerweise nichts essen. Dieses permanente Snacken ohne Hungergefühl, das viele in Heimquarantäne gepflegt haben, muss aufhören.“