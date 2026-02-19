68 Kinder-Snacks untersucht: AK findet zu viel Zucker, Salz, Zusätze

Außen bunte Bilder von frischen Früchten und knackigem Gemüse – innen Zucker, Salz und Zusatzstoffe: Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 68 verschiedene Kinder-Knabbersnacks getestet. Im Einkaufswagen der Konsumentenschützer landeten sowohl Reis- und Maiswaffeln als auch andere Snacks auf Getreide- oder Hülsenfruchtbasis. Manche der Knabbereien waren für ein bestimmtes Alter gekennzeichnet, einige wurden bereits für Babys ab dem 7. Monat angeraten. Getestet wurden etwa: Flips

Knusperstangen

Kringel oder

kleine Tierformen

Kinderknabbereien, die von der AK Oberösterreich getestet wurden.

Teils 30 Prozent Fett und über 30 Gramm Zucker Die Inhaltsstoffe waren aber nicht immer kindgerecht: Der Zuckergehalt der einzelnen Produkte lag zwischen 0,9 und 30,8 Gramm pro 100 Gramm. Die Süße, die laut Werbeaufschriften aus Früchten und Gemüse kommen sollte, stammte bei 26 der 68 Produkte aus Saftkonzentraten. Sechs Produkte enthielten sogar zugesetzten Zucker oder Sirup. Auch beim Fettgehalt gab es große Unterschiede: Er lag zwischen 0,7 und 30 Prozent. Der Energiegehalt pro 100 Gramm bewegte sich zwischen 324 und 531 kcal. Fünf Produkte wiesen einen mittleren, eines sogar einen hohen Salzgehalt auf. Bei sieben Produkten wurde mit Aromen, bei zweien mit Farbstoffen nachgeholfen. Bei vier Snacks fanden sich Säureregulatoren auf der Zutatenliste, bei einem Emulgatoren.