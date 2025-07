Ernährungsphysiologisch würden die Quetschbeutel allesamt keinen Mehrwert bieten, so die Verbraucherschützer. Denn ab Ende des ersten Lebensjahres seien Breie meist überflüssig und das Kauen fester Nahrung wichtig für die Kaumuskulatur sowie die Sprachentwicklung. Zudem fördere das Nuckeln an den Beuteln Karies. Quetschies sollten also nur gelegentlich zum Einsatz kommen, so die Empfehlung, frisches Obst, Gemüse, Brot oder Gebäck sei die gesündere Alternative - und auch billiger, denn der Preis für 100 Gramm aus dem Quetschbeutel lag zwischen 0,69 und 1,54 Euro.