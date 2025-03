Terror, Kriege: Wie gut ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet?

Dietmar Pennig: Seitdem die Krim im Jahr 2014 von Russland annektiert worden ist, behandeln wir immer wieder Verletzte aus der Ukraine vorwiegend in deutschen Militärkrankenhäusern. In den letzten drei Jahren hat der Strom an Kriegsverletzten aus der Ukraine deutlich zugenommen. Deutschland hat in dieser Zeit rund 1.300 Verletzte aufgenommen – das ist mehr als die Hälfte aller im EU-Bereich Aufgenommenen. In den letzten Jahren hat sich auch das Bewusstsein deutlich geschärft, was passiert, wenn sich dieser Konflikt auf das Territorium Deutschlands ausbreitet – es wäre fahrlässig, das zu ignorieren. Wir müssen uns darauf einstellen, denn normalerweise kommt es hierzulande eher zu stumpfen Verletzungen, beispielsweise durch Auto- oder Freizeitunfälle. Ich habe dieses Thema bewusst ausgewählt, denn wir müssen eine sichere Chirurgie bereitstellen für derartige Verletzungen. Eine NATO-Simulation geht davon aus, dass bei einer kriegerischen Vereinbarung mit Truppen auf deutschem Staatsgebiet mit rund 1.000 Verletzten pro Tag zu rechnen ist, 250 davon Schwerstverletzte. Derzeit haben wir 85 Schwerstverletzte pro Tag aus anderen Bereichen wie Auto- oder Arbeitsunfälle – 250 wäre also eine Verdreifachung.