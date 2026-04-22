Nickerchen am Vormittag? Das verrät es über die Gesundheit

Prinzipiell haben Schläfchen untertags, speziell der Mittagsschlaf, Vorteile. Ein kurzes Nickerchen kann gut tun, Müdigkeit minimieren und die Konzentration verbessern. Aber das gilt offenbar nicht immer. Bei älteren Menschen könnte häufiges Schlafen am Tag nämlich ein Hinweis darauf sein, dass gesundheitlich etwas nicht stimmt.

Eine neue Studie im Fachjournal JAMA Network Open zeigt: Ältere Menschen, die tagsüber häufiger schlafen, haben ein höheres Sterberisiko. Vor allem das regelmäßige Dösen bereits in den Morgenstunden könnte ein Hinweis auf erhöhte gesundheitliche Verwundbarkeit sein.

Ein Forschungsteam von Mass General Brigham, der Harvard Medical School und dem Rush University Medical Center hat Daten von 1338 Erwachsenen ab 56 Jahren ausgewertet, die in der Gemeinde lebten und über mehrere Tage hinweg ein Aktivitätsmessgerät am Handgelenk trugen.

Anschließend wurden sie teils über viele Jahre nachverfolgt – im Schnitt gut acht Jahre, maximal fast 19 Jahre. Das Ergebnis: Längere Nickerchen, häufigere Nickerchen und Schlafepisoden am Vormittag waren mit einem höheren Risiko verbunden, im Beobachtungszeitraum zu sterben.

Die Forscher schauten sich dabei mehrere Dinge an: Wie lange jemand tagsüber schlief, wie oft das passierte, ob die Dauer stark schwankte und zu welcher Tageszeit diese Schlafphasen hauptsächlich auftraten.

Als Tagschlaf galt Schlaf zwischen 9 und 19 Uhr. Besonders auffällig war: