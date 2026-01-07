Für die Studie lebten dreizehn Freiwillige mit Typ-2-Diabetes im Alter von über 65 Jahren für viereinhalb Tage in speziell konzipierten Räumen. Eine Gruppe wurde durch große Fenster mit Tageslicht beleuchtet, die andere mit künstlichem Licht. Nach einer Pause von mindestens vier Wochen wurden die Bedingungen getauscht. Alle anderen Lebensumstände wie Mahlzeiten, Schlaf und körperliche Aktivität waren laut den Forschenden streng identisch. Die in der Fachzeitschrift "Cell Metabolism" veröffentlichten Resultate zeigen, dass sich die Blutzuckerwerte der Teilnehmenden unter Tageslichteinfluss länger im Normalbereich befanden und weniger schwankten.

Zunahme von Diabetes-Fällen Hintergrund der Studie ist laut der Universität Genf eine Zunahme von Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes. Diese Entwicklung wird mit einem sitzenden Lebensstil und einer gestörten inneren Uhr in Verbindung gebracht. Da Menschen rund 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, sind sie nur begrenzt natürlichem Licht ausgesetzt. Künstliches Licht hat eine geringere Intensität und ein schmaleres Wellenlängenspektrum, was die Synchronisation der biologischen Uhr beeinträchtigt. Um die in der Studie gemessenen Veränderungen zu verstehen, analysierten die Wissenschafter Blut- und Muskelproben. Dabei zeigte sich, dass die innere Uhr und der Stoffwechsel durch natürliches Licht beeinflusst werden. Dies könne die verbesserte Blutzuckerregulierung erklären.