US-Studie: Covid-Impfstoff hilft nach wie vor

Obwohl die Administration von US-Präsident Donald Trump bei einer Reihe von Impfungen auf der Bremse steht, zeigt eine neue wissenschaftliche Studie mit rund 300.000 US-Militär-Veteranen eindeutig: Die Covid-19-Impfung schützte auch 2024/2025 vor den gefährlichsten Konsequenzen von SARS-CoV-2-Infektionen.

Das wohl wichtigste Ergebnis, so die Wissenschafter: Der Effekt in der Verhütung von Covid-19-bedingten Todesfällen lag bei einer Verringerung des Risikos um 64 Prozent.

"Angesichts tendenziell weniger schwerer Verläufe von SARS-CoV-2-Infektionen und der abnehmenden Akzeptanz der jährlichen Impfungen gegen Covid-19 in der Bevölkerung sind aktuelle Belege für die Wirksamkeit der Impfstoffe im Hinblick auf klinisch relevante Folgen erforderlich", schrieben jetzt Miao Cai vom Zentrum für Epidemiologie der US-Veterans Affairs und seine Co-Autoren im New England Journal of Medicine.