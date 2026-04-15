Studie: Frauen leiden häufiger an chronischen Lungenerkrankungen

Eine im vergangenen Jahr in einer britischen Fachzeitschrift publizierte wissenschaftliche Studie hat eindeutig belegt, dass Frauen häufiger als Männer an chronischen Lungenerkrankungen, zum Beispiel an COPD, leiden. Der Grund dafür laut dem Wiener Pneumologen Arschang Valipour: "Die weibliche Lunge ist - gerade auch im jugendlichen Alter - viel empfindlicher, wenn es um die Schadstoffbelastung geht."

Die wissenschaftliche Studie mit Daten aus der nationalen US-Gesundheitsbefragung (NHIS; 12.600 Frauen und 10.400 Männer) hat unter den Lungenspezialisten international für großes Aufsehen gesorgt.

An chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) litten 7,8 Prozent der Frauen, hingegen 6,5 Prozent der Männer. Dabei erklärten fast 27 Prozent der Frauen, nie Zigaretten geraucht zu haben. Bei den Männern waren es 14 Prozent. Raucherinnen gaben darüber hinaus auch geringeren Zigarettenkonsum als Raucher an.