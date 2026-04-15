Krebsrisiko: Verheiratete erkranken laut Studie seltener

Wer nie verheiratet war, erkrankt laut einer großen US-Studie, erschienen in Cancer Research Communications, häufiger an Krebs als jemals verheiratete Menschen. Besonders auffällig ist der Unterschied bei Krebsarten, die mit Rauchen, Alkohol, Infektionen oder reproduktiven Faktoren zusammenhängen.

Dass verheiratete Krebspatienten oft bessere Überlebenschancen haben, ist aus früheren Untersuchungen bekannt. Weniger klar war bisher, ob sich der Familienstand schon vor einer Erkrankung in der Krebsstatistik niederschlägt. Das hat nun ein Forschungsteam in den USA untersucht – mit einem auffälligen Ergebnis.

Ausgewertet wurden bevölkerungsbezogene Krebsregisterdaten aus zwölf US-Bundesstaaten für die Jahre 2015 bis 2022. Erfasst wurden Erwachsene ab 30 Jahren. Verglichen wurden nie verheiratete mit jemals verheirateten Personen. Zur zweiten Gruppe zählten auch Geschiedene, Getrenntlebende und Verwitwete.

Das Resultat: Nie verheiratete Männer hatten eine um 68 Prozent höhere Krebsinzidenz, nie verheiratete Frauen eine um 85 Prozent höhere, verglichen mit Menschen, die irgendwann einmal verheiratet waren.

Der Unterschied zieht sich durch fast alle Krebsarten

Der Zusammenhang zeigte sich bei Männern und Frauen, in fast allen untersuchten ethnischen Gruppen und über viele Tumorarten hinweg. Besonders stark war er bei Krebsformen, die mit bekannten sozialen und verhaltensbezogenen Risikofaktoren zusammenhängen.

Sehr deutlich war der Abstand unter anderem bei Analkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Leberkrebs, Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs sowie Eierstock- und Gebärmutterkrebs. Kleiner fiel er bei Brustkrebs, Schilddrüsenkrebs und Prostatakrebs aus.

Das fällt auf: Wo Infektionen, Rauchen, Alkoholkonsum, Vorsorgeverhalten oder reproduktive Faktoren eine größere Rolle spielen, scheint auch der Unterschied nach Familienstand stärker auszufallen.

Auffällig war außerdem: Der Zusammenhang nahm mit dem Alter zu. Ab 55 Jahren war der Unterschied klar stärker als bei jüngeren Erwachsenen. Das spricht dafür, dass sich gesundheitliche und soziale Benachteiligungen über viele Jahre hinweg summieren können.