Studie: Einsame Menschen sind häufiger krank

Einsamkeit ist auch ein Gesundheitsproblem. Betroffene sind häufiger krank, benötigen mehr medizinische Hilfe. Die jährlichen Mehrkosten für das Gesundheitswesen belaufen sich nach einer in Großbritannien auf umgerechnet mehr als 1.000 Euro. Nia Morrish von der Universität Exeter und ihre Co-Autoren haben ihre Berechnungen vor kurzem in PLOS One (DOI: 10.1371/journal.pone.0327671) veröffentlicht.

Sie stützten sich dabei auf die Angaben von rund 23.000 Briten, die regelmäßig zu ihrer Lebenssituation befragt werden. Erhoben werden dabei auch Gesundheitsinformationen.

Einsamkeit ist offenbar auch in der britischen Gesellschaft ein erhebliches Problem. Fast ein Drittel (32 Prozent) der Befragten gaben an, manchmal an sozialer Isolation zu leiden. Acht Prozent fühlten sich davon oft in ihrem Leben betroffen. Sowohl was ihren körperlichen als auch ihren psychischen Zustand betraf, gaben die unter Einsamkeit leidenden Menschen in verschiedenen Erhebungsbögen häufiger an, Probleme zu haben.