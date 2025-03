Besser als Schritte zählen: Einfache Methode zeigt Herzfitness

Die Methode ist sogar sehr einfach zu berechnen: Die durchschnittliche tägliche Herzfrequenz muss nur durch die durchschnittliche Anzahl der Schritte pro Tag geteilt werden. Das sich daraus ergebende Verhältnis - die tägliche Herzfrequenz pro Schritt (auf Englisch genannt DHRPS ) gibt Aufschluss darüber, wie effizient das Herz arbeitet. Dies geht aus einer Studie hervor, die von Forschern der Feinberg School of Medicine der Northwestern University durchgeführt wurde. Sie wurde jetzt im Journal of the American Heart Association veröffentlicht.

"Nur ein bisschen rechnen"

„Es ist ein Maß für die Ineffizienz“, wird Zhanlin Chen, Medizinstudent im dritten Jahr an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University und Hauptautor der neuen Studie, in der New York Times zitiert. Weitere Mitautoren sind Ärzte der Feinberg-Fakultät. „Es wird untersucht, wie schlecht es um Ihr Herz bestellt ist“, fügte er hinzu. „Man muss nur ein bisschen rechnen.“