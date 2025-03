Auch Abnehm-Pille hilft herzkranken Diabetikern

Dass die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten (z.B. der Wirkstoff Semaglutid, als "Wegovy“/Abnehmen oder "Ozempic“/Typ-2-Diabetes) neben dem Senken des Blutzuckerspiegels auch noch andere positive medizinische Effekte haben, ist bekannt. Doch ob das auch für solche Medikamente in Tablettenform gilt, war bisher die Frage. "Wegovy“ zum Injizieren ist beispielsweise bereits im März vergangenen Jahres durch die US-Arzneimittelbehörde zur Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Erwachsenen mit Adipositas und Übergewicht bzw. Adipositas zugelassen worden.

Ein internationales Wissenschafterteam unter Darren McGuire von der Universität des US-Bundesstaats Texas (Dallas) und unter starker Beteiligung deutscher Experten (z.B. Universitätskliniken in Aachen und Erlangen) haben jetzt untersucht, ob Semaglutid auch in Tablettenform ähnliche positive Effekte aufweist. In ihrer doppelt verblindeten und mit Placebogruppe kontrollierten Studie unter Zufallszuweisung von Probanden zu den Vergleichsgruppen untersuchten sie Typ-2-Diabetiker mit Atherosklerose-bedingten Herz-Kreislauf- oder chronischen Nierenerkrankungen.