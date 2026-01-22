Laut Forschern der Anglia Ruskin University (ARU) hat Bambus das Potenzial zum neuen "Superfood". Die schnell wachsende Pflanze, die es auf bis zu 90 Zentimeter pro Tag bringt, ist reich an Proteinen, fettarm, enthält moderate Mengen an Ballaststoffen, Aminosäuren, Selen sowie Kalium und ist eine natürliche Quelle für Vitamine wie Thiamin, Niacin, Vitamin A, Vitamin B6 und Vitamin E. China und Indien sind die weltweit größten Produzenten und auch Konsumenten.

Entzündungshemmende Wirkung Jetzt hat die weltweit erste wissenschaftliche Untersuchung zu Bambus als Nahrungsmittel überraschend viele gesundheitliche Vorteilen identifiziert. Die Pflanze unterstützt die Blutzuckerkontrolle, bekämpft Entzündungen, verbessert die Darmgesundheit und wirkt als Antioxidans, macht also sogenannte Radikale unschädlich. Das sind hochreaktive Moleküle, die Krebs verursachen können. Die Studie ist die erste, die alle veröffentlichten Forschungsergebnisse zum Bambuskonsum, einschließlich Humanstudien (In-vivo-Studien) und Laborexperimenten an menschlichen Zellen (In-vitro-Studien) zusammenfasst und analysiert. Bambus hemmt demnach die Bildung von Furan und reduziert die Bildung von Acrylamid. Dabei handelt es sich um giftige Chemikalien, die bei der Zubereitung bestimmter Lebensmittel durch Braten oder Rösten entstehen können. Das deutet den Experten nach darauf hin, dass Bambus dazu verwendet werden könnte, andere Lebensmittel sicherer zu machen.