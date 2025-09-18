Neue Umfrage zeigt: Was die Österreicher wirklich stresst

Das Stressniveau in Österreich ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Laut der am Donnerstag präsentierten "Stress Studie 2025" des Gesundheitsanbieters "Mavie" gaben 70 Prozent der Befragten an, oft oder sehr oft gestresst zu sein – ein Plus von 16 Prozentpunkten gegenüber 2024. Besonders die Arbeit wird mit 54 Prozent als Hauptstressfaktor genannt, gefolgt von Finanzen (25 Prozent) und Familie (18 Prozent), wie es bei einer Pressekonferenz hieß.

40 Prozent der 385 befragten Personen erklärten laut Lukas Mayrl, Geschäftsführer von "Mavie Next", dass ihr Stressniveau in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen habe. Die gesundheitlichen Folgen sind entsprechend hoch: Fast jeder Zweite bewertet den eigenen mentalen Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht.

"Kurzzeitiger Stress kann als Antreiber gut sein", sagte Barbara Veigl-Trouvain, psychosoziale Beraterin bei "Mavie Work". Problematisch wird es, wenn der Stress chronisch wird. Dann kann die Dauerbelastung schnell zum Gesundheitsproblem werden. Dies schlug sich auch in der Erhebung nieder. Als Folgen von Stress gaben die Befragten an: Reizbarkeit (49 Prozent), Schlafstörungen (42 Prozent), Überforderung (34 Prozent) sowie Kopfschmerzen (33 Prozent). Frauen sind von stressbedingten Beschwerden stärker betroffen als Männer.