Stillen könnte das Risiko für Depressionen langfristig senken

Demnach könnte Stillen das Risiko für Depressionen und Angstzustände bis zu zehn Jahre nach der Geburt senken. Dass Stillen mit einem geringeren Risiko für postnatale Depressionen und Angstzustände einhergeht, ist bereits seit Längerem bekannt. Unklar war bislang, ob der Effekt langfristig anhält.

Wenn Frauen ihre Kinder stillen, haben sie statistisch betrachtet ein geringeres Brustkrebsrisiko als Frauen, die nicht stillen. Je länger die Stillzeit, desto stärker der Schutz. Eine neue Studie deutet an: Stillen könnte auch die Psyche langfristig stärken.

Um der Frage auf den Grund zu gehen, begleitete ein irisches Forschungsteam des University College Dublin über einen Zeitraum von zehn Jahren das Stillverhalten und die Gesundheit von Müttern. Untersuchungen fanden nach drei und sechs Monaten sowie nach zwei, fünf und zehn Jahren statt. Am Ende waren die Mütter im Schnitt 42 Jahre alt.

Bei jedem Termin füllten die Frauen einen ausführlichen Fragebogen aus. Darin wurden sie gefragt, ob bei ihnen Depressionen oder Angstzustände diagnostiziert und behandelt worden waren. Außerdem gaben die Frauen Auskunft über potenzielle Einflussfaktoren wie Ernährung und Bewegung. Auch über ihr Stillverhalten berichteten sie detailliert.

Fast drei Viertel der Frauen gaben an, irgendwann gestillt zu haben. Ausschließliches Stillen dauerte im Schnitt etwas über fünf Wochen. Insgesamt stillten die Frauen rund 30 Wochen. Über ein Drittel stillte insgesamt mindestens ein Jahr.

13 Prozent berichteten bei der 10-Jahres-Untersuchung über Depressionen und/oder Angstzustände. Weitere 21 Prozent meldeten solche Belastungen zu einem anderen Zeitpunkt.

Frauen mit Depressionen hatten seltener und insgesamt kürzer gestillt

Die Daten zeigen: Frauen mit Depressionen oder Angstzuständen zehn Jahre nach der Geburt hatten seltener und insgesamt kürzer gestillt.

Jede Woche, in der ausschließlich gestillt wurde, war mit einer um zwei Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit für Depressionen und Angstzustände verbunden. Mögliche Einflussfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

Diejenigen, die bei der Abschlussuntersuchung über Depressionen oder Angstzustände berichteten, waren außerdem jünger, körperlich weniger aktiv und schon zu Beginn der Studie stärker belastet. Frauen, die zu irgendeinem Zeitpunkt über Depressionen und Angstzustände berichteten, unterschieden sich nur hinsichtlich ihres Alters.