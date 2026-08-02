ChatGPT als Arzt? Stiftung Warentest prüft KI-Chatbots

Es zieht im Bein, die Brust schmerzt oder die Stimmung ist seit Wochen gedrückt: Bei gesundheitlichen Beschwerden fragen viele Menschen inzwischen zunächst einen KI-Chatbot. Die Stiftung Warentest hat fünf weitverbreitete Dienste geprüft.

Drei von ihnen lösten die gestellten Aufgaben im Wesentlichen gut. Uneingeschränkt empfehlen lassen sich die digitalen Helfer dennoch nicht – auch wegen erheblicher Datenschutzprobleme.

Für den Test wurden die kostenlosen Standardversionen von ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI und DeepSeek mit typischen Beschwerden von fünf Erkrankungen konfrontiert: Bandscheibenvorfall, Angina pectoris, Depression, Blasenentzündung und Restless-Legs-Syndrom. Fachärzte beziehungsweise eine Psychotherapeutin bewerteten anschließend die Antworten. Zusätzlich untersuchte die Stiftung Warentest, welche Daten die Chatbots übermitteln.

ChatGPT erkennt alle fünf Krankheitsbilder

Im Vergleich schnitt ChatGPT am besten ab. Der Chatbot erkannte alle fünf Krankheitsbilder und gab Empfehlungen, die zu den geschilderten Symptomen passten. Bei dringenden Fällen riet er entsprechend rasch zu ärztlicher Hilfe. Dahinter folgten Claude und DeepSeek. Von der Nutzung von DeepSeek raten deutsche Datenschützer allerdings ab.

„Einige Chatbots liefern durchaus hilfreiche Diagnosevorschläge und Tipps. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich dennoch gut überlegen, ob sie sie zum Symptomcheck nutzen. Es gibt bei der Nutzung einige Haken“, erklärt Dr. Gunnar Schwan, Testleiter bei der Stiftung Warentest.

Positiv fiel den Testern auf, dass alle fünf Dienste beim Fallbeispiel Depression angemessen reagierten. Wurden Suizidgedanken erwähnt, verwiesen sie konsequent und nachdrücklich auf Hilfsangebote. Besonders gut schnitt dabei Claude ab: Der Dienst blendete direkt Schaltflächen ein, über die sich etwa die Telefonseelsorge anrufen ließ.