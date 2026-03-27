Abnehmspritzen-Test: Nur zwei Wirkstoffe überzeugen wirklich

Die Stiftung Warentest hat alle in Deutschland zugelassenen Medikamente zur Gewichtsabnahme unter die Lupe genommen — insgesamt 17 Präparate in allen verfügbaren Dosierungen. Das Fazit ist differenziert: Bewertet wurden vier Wirkstoffe, zwei davon schneiden positiv ab, von zwei anderen wird eher abgeraten. Günstig ist keines dieser Mittel, bezahlt werden müssen sie von den Betroffenen selbst. Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland gelten als stark übergewichtig. Hierzulande sind bereits rund die Hälfte der Erwachsenen und etwa 30 Prozent der Kinder übergewichtig. Neue Medikamente zur Gewichtsreduktion werden deshalb oft als großer Fortschritt gefeiert. Tatsächlich können manche dieser Mittel viel bewirken — aber eben nicht alle. „Zwei Wirkstoffe überzeugen in Kombination mit Lebensstilveränderungen, das ist das Ergebnis unseres Tests“, sagt Dr. Claudia Michael, Gesundheitsexpertin der Stiftung Warentest.

Für die Untersuchung wurden sämtliche in Deutschland zugelassenen Arzneimittel zur Gewichtsreduktion bewertet, darunter drei verschreibungspflichtige Abnehmspritzen sowie Orlistat-Kapseln in rezeptpflichtiger und rezeptfreier Variante. Grundlage waren hochwertige Metaanalysen, evidenzbasierte Leitlinien und Studien. Beurteilt wurden Wirksamkeit, Risiken, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Am stärksten wirkt laut Stiftung Warentest Tirzepatid, das als wöchentliche Injektion unter dem Namen Mounjaro angeboten wird. In Kombination mit kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung sei nach einem Jahr eine Gewichtsabnahme von 13 bis 19 Prozent möglich. Dieser Effekt bleibe auch nach drei Jahren weitgehend erhalten. Ebenfalls als geeignet bewertet wurde Semaglutid, erhältlich als wöchentliche Spritze unter dem Namen Wegovy. Hier liegt der erwartbare Gewichtsverlust nach einem Jahr bei 9 bis 12 Prozent, nach zwei Jahren bleibt er laut Auswertung großteils stabil. Beide Wirkstoffe greifen in den Stoffwechsel ein, indem sie körpereigene Hormone nachahmen. Sie fördern das Sättigungsgefühl, verlangsamen die Magenentleerung und senken den Blutzucker. Es handelt sich also nicht um einfache „Fett-weg-Spritzen“, sondern um Medikamente mit deutlicher Wirkung auf zentrale Stoffwechselprozesse.