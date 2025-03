Sternenschau: Aufbruch in den Frühling

Von Astrid Hogl-Kräuter Der Frühling kündigt sich an, und die Planetenkonstellationen zeigen, dass alles miteinander verbunden ist. Mars und Uranus fördern die Motivation und den inneren Antrieb, um Veränderungen zu bewirken und sich selbst zu erleben. Es ist die Zeit, um aktiv zu werden und unter anderem auch die Sportschuhe anzuziehen. Die rückläufige Venus bis zum 13. April bietet die Gelegenheit, Beziehungsmuster sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich zu hinterfragen. Die Frage, die sich viele stellen, lautet: Was braucht es für einen Fortschritt? Vielleicht ist es an der Zeit für einen Neubeginn oder eine Auffrischung in Partnerschaften. Diese Phase fordert dazu auf, Klarheit zu schaffen. Oft hilft es, sich zu fragen, ob man sich auf die bestehenden Beziehungen verlassen kann. Eine klare Position zu beziehen, schafft Raum für Neuanfänge. Mühe und Herzkraft lohnen sich immer! Der Vollmond im Jungfrau-Zeichen am 14. März, begleitet von einer totalen Mondfinsternis, bringt überraschende Neuigkeiten durch Offenheit. Diese besondere Zeit lädt ein, frische Ideen zuzulassen und den Fokus auf die Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu richten. Es ist wichtig, nicht nur Pflichten zu erfüllen, sondern auch die Natur und die eigene Gefühlswelt wahrzunehmen. Was braucht es für das persönliche Glück, unabhängig von übermäßigem Konsum? Die Erkenntnis, dass man bereits wundervoll ist, so wie man ist, ist wohl entscheidend.

Kommunikation und Miteinander Ab dem 15. März wird Merkur rückläufig, was besondere Vorsicht bei Verhandlungen, Terminen und Käufen erfordert. Diese Planetenkonstellation kann zu Missverständnissen und Terminverschiebungen führen, daher ist es ratsam, besonders präzise zu sein, um Konflikte zu vermeiden. Viele werden in dieser Zeit die Erfahrung machen, dass klare Kommunikation unerlässlich ist. Am 20. März wandert die Sonne in das Widder Tierkreiszeichen und somit erwacht die Erde. Sie belebt sich um in den Frühling zu starten. Dies markiert auch den Beginn des Venusjahres, in dem der Fokus auf dem Miteinander liegt. Als Menschheitsfamilie auf einem Planeten ist es wichtig, ein friedliches und wertschätzendes Miteinander zu pflegen. In einer Welt, die oft von negativen Nachrichten geprägt ist, ist es entscheidend, den Blick auf das Positive zu lenken und die Liebe im eigenen Mikrokosmos wachsen zu lassen. Der Vergleich mit anderen führt nur zu Unzufriedenheit und Neid. Stattdessen gilt es, die eigene Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu lieben.

Aufbruch , Mut und Spiritualität Man wird es wahrnehmen können: eine Aufbruchsstimmung ist am 29. März spürbar, wenn ein Neumond mit einer partiellen Sonnenfinsternis einhergeht. Diese Planetenkonstellation regt dazu an, mutig zu sein und Themen anzugehen, vor denen man früher riesengroßen Respekt hatte. Es ist die Zeit, das individuelle und authentische Selbst nach außen zu stülpen und sich selbst noch mehr zu verwirklichen. Nach nun 150 Jahren wechselt Neptun am 30. März in das Widder Tierkreiszeichen. Es bedeutet den Übergang in eine neue Zeit! Viele Menschen werden sich ihrer Spiritualität bewusster bzw. bringen mehr Impulskraft auf, ihre Spiritualität oder Bewusstseinsarbeit wie Achtsamkeit, Liebe fühlen können, Gefühle wahrnehmen können oder Energien fühlen können, auch tatsächlich integrieren zu können. Denn die tatsächliche Umsetzung von Bewusstheit und Verbundenheit sind entscheidend, um Negativität, Aggression, Schmerz, Leid und Frustration abzubauen, deren Kraft sich vielleicht schon über viele Inkarnationen hinweg angesammelt hat. Generell werden immer mehr Menschen vom rein rationalen und auch pragmatisch orientierten Denken abkommen, da sie das nur bis zu einem gewissen Punkt nähren und befriedigen kann. Das ist für einen intuitiv fühlenden Menschen ganz normal. Denn hinter der sichtbaren Realität gibt es noch viele weitere Wahrheiten!

Was ist überhaupt ein spirituell lebender Mensch? Was zeichnet ihn aus? Es ist jemand, der oft in der Gegenwart lebt, der sich tagtäglich in der Quelle tiefster Inspiration, also einfach gesagt in der Liebe übt. Vom 31. März bis 11. April pusht die Energie von Mars, Uranus und Saturn den Mut, die Kraft und unsere Ausdauer. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Impulse auch zu nutzen und aktiv zu werden. All diese Tatkraft und die Herzkraft wird bis zum 6. April zusätzlich noch durch ein Sonne-Jupiter-Sextil befeuert. Das bedeutet, dass zwar nicht alles, aber vieles, das nun angegangen wird, erfolgreich sein kann. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist essenziell.

Liebe und Licht In der Liebe steht die Zeitqualität für die Möglichkeit, sich ehrlich auszusprechen und Konflikte zu klären. Ein Venusjahr ermutigt, die Liebe zuzulassen, sich mutig zu öffnen und sich mit den eigenen Fragen auseinanderzusetzen. Jeder ist einzigartig und hat das Potenzial, positive Veränderungen in seinem Leben zu bewirken. Es ist wichtig, sich ins Licht zu stellen, denn für den Schatten ist der Mensch nicht gemacht!