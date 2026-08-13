Drei Minuten Sprinten wirken stärker als 90 Minuten Joggen

Nur wenige Minuten intensives Training können offenbar mehr bewirken als anderthalb Stunden moderates Laufen. Das zeigt eine neue Studie der Rockefeller University in New York (USA). Schon drei Minuten Sprinten können demnach mehr leisten als 90 Minuten moderates Training: Sie verändern die molekulare Zusammensetzung des Blutes dramatisch.

Die Forschenden verglichen verschiedene Trainingsintensitäten und stellten fest: Sechs Durchgänge à 30 Sekunden Sprint veränderten unmittelbar danach fast ein Viertel der gemessenen Proteine. 90 Minuten moderates Radfahren veränderten dagegen weniger als ein Viertel von einem Prozent. Auch moderates Laufbandtraining veränderte deutlich weniger Proteine als ein kurzer Sprint.

Umfangreiche Veränderungen beim Sprinten

Sprinten löste Veränderungen bei mehr als 200 Stoffwechselprodukten aus. Es führte auch zu einem sofortigen Anstieg von Proteinen, die an Gefäßwachstum, Gewebeumbau und Hormonsignalen beteiligt sind. Einige dieser Proteine gelangen offenbar durch einen beschleunigten Zellsignalprozess ins Blut – Teile von Proteinen, die bereits an der Zelloberfläche sitzen, werden abgespalten und rasch freigesetzt, statt neu produziert zu werden. Die Forscher fanden zudem heraus, dass menschliche Fettzellen, die Blut nach dem Sprinten ausgesetzt wurden, umfangreiche Veränderungen in der Genaktivität zeigten – sie verarbeiteten Brennstoffe anders, reagierten auf Hormone und nahmen Nährstoffe anders wahr.

Bei moderatem Training war die Reaktion deutlich schwächer. Erst drei Stunden nach dem Training waren im Blut nennenswerte Mengen jener Fettsäuren und Leberproteine nachweisbar, die typischerweise bei Ausdauerbelastung auftreten. Fettzellen, die Blut nach moderatem Radfahren ausgesetzt wurden, zeigten nur geringe Veränderungen.