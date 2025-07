Diese zu früh geborenen Kinder seien bei Geburt biologisch noch unreif und haben ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen in verschiedenen Bereichen , wie es in einer Mitteilung der Universität Zürich am Mittwoch hieß.

Vor allem bei sehr frühen Frühgeburten

Die Ergebnisse sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, sagte Erstautorin Miriam Löffler in der Mitteilung. "Die in der Studie untersuchten Frühgeborenen seien im Schnitt in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Rund 75 Prozent aller Frühgeborenen würden erst zwischen der 34. und 37. Woche geboren, also etwas später.

Das Fazit der Meta-Analyse: Je früher die Geburt und je geringer das Geburtsgewicht, desto weniger gut schnitten die Kinder im Sprachverständnis ab. "In einer repräsentativeren Stichprobe wären die Unterschiede möglicherweise weniger stark ausgeprägt", so die Entwicklungspsychologin.