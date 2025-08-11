Outdoor-Sport bei Hitze: 8 Tipps für heiße Tage

Auch an sehr heißen Tagen ist Bewegung gesund – allerdings müssen Sporttreibende bei extremen Temperaturen und intensiver Sonnenstrahlung besondere Vorsicht walten lassen. Hohe Hitze und starke UV-Strahlung können den Körper erheblich belasten. „Grundsätzlich ist die UV-Strahlung in unseren Breiten mit 85 Prozent zwischen 11 und 16 Uhr am höchsten. An manchen Tagen gilt für die Hitze-Ausbreitung Ähnliches, wenngleich die Infrarotstrahlung insgesamt durchaus anders über den Tag verteilt ist. Dieser Zeitraum ist für eine sportliche Betätigung tunlichst zu vermeiden“, sagt Swen Malte John, Leiter der Abteilung Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitswissenschaften an der Universität Osnabrück. Auch im Schatten wirkt noch UV-Streustrahlung.