Depression: Smartwatch könnte Rückfall frühzeitig erkennen

Könnten Smartwatches künftig als Frühwarnsystem für depressive Rückfälle dienen? Eine neue Studie der kanadischen McMaster University liefert Hinweise darauf, dass Veränderungen im Schlaf‑ und Aktivitätsrhythmus, erfasst durch ein einfaches tragbares Gerät am Handgelenk, ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall in eine schwere Depression anzeigen können.

Menschen mit einer Major Depression (MDD) könnten über die Smartwatch Hinweise auf Rückfälle oft Wochen oder sogar Monate im Voraus erkennen. Rund 60 Prozent der Betroffenen erkranken innerhalb von fünf Jahren erneut an einer depressiven Episode – selbst trotz Behandlung.

„Fortschritte in der digitalen Technologie und bei KI-Algorithmen bergen ein großes Potenzial für die Rückfallprävention bei psychischen Erkrankungen. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der eine Smartwatch Menschen mit Depressionen warnen kann: ‚Eine neue depressive Episode tritt sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier Wochen auf. Wie wäre es mit einem Arztbesuch?‘“, sagt Benicio Frey, Professor am Institut für Psychiatrie und Verhaltensneurowissenschaften der McMaster University.