Häufiges Sitzen erhöht Demenzrisiko um 17 Prozent

Eine aktuelle Metaanalyse zeigt, dass längeres Sitzen das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 17 Prozent erhöht. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang bei hohem Fernsehkonsum: Hier steigt das Risiko sogar um 31 Prozent. Zeit, die vor dem Computer verbracht wird, hatte hingegen keinen signifikanten Einfluss auf das Demenzrisiko.

Bereits frühere Untersuchungen haben darauf hingewiesen, dass ein überwiegend sitzender Lebensstil ein Risikofaktor für Demenz sein kann. Pro Tag verbringen wir im Schnitt neuneinhalb Stunden sitzend. Ziel der neuen Metaanalyse war es, diesen Zusammenhang genauer zu quantifizieren und zu prüfen, ob bestimmte Formen des Sitzens – etwa Fernsehen oder Computerarbeit – unterschiedlich stark mit dem Erkrankungsrisiko verknüpft sind.

Für die Untersuchung wurden Studien aus den Datenbanken PubMed, Web of Science, Embase und Cochrane Library einbezogen, die bis zum 3. November 2024 erschienen waren. In die anschließende Metaanalyse flossen zehn Kohortenstudien ein, von denen neun als qualitativ hochwertig eingestuft wurden.