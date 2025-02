Seltene Erkrankungen: In Österreich wartet man 2,5 Jahre länger auf die Diagnose

Rund 450.000 Menschen in Österreich leben mit einer seltenen Erkrankung – europaweit sind es etwa 30 Millionen. Darauf macht der "Tag der Seltenen Erkrankungen" am 28. Februar aufmerksam.

Ein besonders drastisches Beispiel ist der Fall des Deutschen Bernward Wittschier . Vor über zehn Jahren begannen seine Beschwerden mit Taubheitsgefühlen in Fingern, Zehen und Gesicht. Heute sind diese Symptome bis in den Schulterbereich fortgeschritten und beeinträchtigen sogar sein Sprechen und Schlucken. Trotz unzähliger Untersuchungen bei unterschiedlichsten Fachärzten konnte keine Diagnose gestellt werden. "Es ist, als hätte ich zehn Betäubungsspritzen beim Zahnarzt bekommen, nur dass die Wirkung nie nachlässt", beschreibt Wittschier seine Situation.

Die europaweite Rare Barometer-Umfrage von EURORDIS unterstreicht die Schwierigkeiten, mit denen Betroffene konfrontiert sind: Drei Viertel erhalten zunächst eine Fehldiagnose, oft wird ihnen sogar eine psychische Erkrankung attestiert. 60 Prozent der Betroffenen werden nicht an ein spezialisiertes Zentrum überwiesen, obwohl dies entscheidend für eine korrekte Diagnose wäre. Die Folge: Lange Behandlungswege, Unsicherheit und eine unnötige Verzögerung dringend benötigter Therapien.

"Es ist untragbar, dass Betroffene in Österreich deutlich länger auf eine Diagnose warten müssen als im restlichen Europa", kritisiert Dominique Sturz von Pro Rare Austria. "Die bestehenden Defizite führen zu unnötiger Verunsicherung und verzögern essenzielle Behandlungen."

Kaum Therapien für seltene Krankheiten

Die lange Suche nach einer Diagnose ist nur ein Teil des Problems. Selbst wenn eine seltene Erkrankung erkannt wird, gibt es oft keine spezifischen Therapien oder Medikamente. Von den rund 8.000 bekannten seltenen Krankheiten sind nur für drei Prozent zugelassene Medikamente verfügbar. Das liegt unter anderem an den geringen Fallzahlen, die es für Pharmaunternehmen wirtschaftlich unattraktiv machen, gezielt Therapien zu entwickeln.

Für Betroffene wie Bernward Wittschier bleibt die Unsicherheit. "Ich hoffe, dass eines Tages jemand erkennt, was ich habe", sagt er. "Oder wenigstens eine Idee hat, was es sein könnte." Sein größter Wunsch ist es, "einen einzigen Tag mal wieder ganz normal zu erleben – so wie vor 20 Jahren".