Psoriasis-Therapie: Neue Hoffnung dank Biologika

Menschen mit Psoriasis fallen nicht auf. Sie fallen nicht auf, weil man sie nicht sieht. Nicht bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, nicht in der Straßenbahn, nicht am Arbeitsplatz – und schon gar nicht im Schwimmbad. Obwohl die Schuppenflechte nicht ansteckend ist, leiden Betroffene unter dem Stigma , das das Erscheinungsbild dieser Hauterkrankung mit sich bringt. Gekennzeichnet von geröteten, silbrig schuppenden Hautarealen , die alle Körperregionen betreffen können, treibt die chronisch-entzündliche Hauterkrankung viele in die soziale Isolation . „Die Krankheit hat massive Auswirkungen in allen Bereichen – körperlich, sozial und emotional“, bestätigt Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Weger von der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie an der Med Uni Graz. Er betont: „Studien zeigen, dass die Lebensqualität von Psoriasis-Patienten ähnlich stark eingeschränkt ist wie die von Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs.“ Doch nicht nur das äußere Erscheinungsbild belastet. Juckreiz, Spannungsgefühl der Haut und schmerzhafte Risse erschweren den Alltag zusätzlich.

Zusätzlich kann die Erkrankung auch die Nägel betreffen. Eine Nagelpsoriasis zeigt sich durch kleine Dellen (Tüpfelnägel), eine Verdickung des Nagels oder gelblich-braune Verfärbungen (Ölnagel). In manchen Fällen kann sich der Nagel sogar ablösen.

Dabei handelt es sich um eine chronische immunmediierte Erkrankung bei der es zu einer stark beschleunigten Zellneubildung kommt: Statt sich innerhalb von 28 Tagen zu erneuern, durchläuft die Haut diesen Prozess in nur wenigen Tagen.

Psoriasis ist eine weltweit verbreitete Erkrankung. In der westlichen Welt sind zwei bis drei Prozent der Bevölkerung betroffen. Auf Österreich heruntergebrochen betrifft die Hauterkrankung bis zu 276.000 Personen .

Da Psoriasis-Arthritis schleichend beginnt und zunächst unspezifische Beschwerden verursachen kann, wird sie oft spät erkannt. Eine frühzeitige Diagnose ist jedoch entscheidend, um dauerhafte Schäden zu verhindern. Moderne Behandlungsansätze kombinieren entzündungshemmende Medikamente (NSAR), krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) und zielgerichtete Biologika, wie sie auch bei der Haut Psoriasis in Einsatz sind und gezielt in das Immungeschehen eingreifen. Ergänzend spielen Physiotherapie, Bewegung und eine gesunde Lebensweise eine wichtige Rolle.

Während Psoriasis vor allem durch schuppende Hautveränderungen auffällt, betrifft Psoriasis-Arthritis das gesamte Bewegungssystem . Gelenkschmerzen, Steifheit und Schwellungen sind typische Symptome, die vor allem morgens oder nach längeren Ruhephasen auftreten. Die Entzündung kann nicht nur große und kleine Gelenke betreffen, sondern auch Sehnen, Bänder und sogar die Wirbelsäule . In einigen Fällen sind auch innere Organe in den Krankheitsprozess involviert.

Psoriasis-Arthritis (PsA) ist eine chronisch-entzündliche Gelenkserkrankung , die bei etwa 20 bis 40 Prozent der Menschen mit Haut-Psoriasis auftritt. Fälschlicherweise wurde sie in der Vergangenheit oft als kleine Schwester der Psoriasis bezeichnet. Aber: Sie ist weit mehr als eine bloße Begleiterscheinung. Zeitlich gesehen folgt die Psoriasis-Arthritis meist den Hautmanifestaionen und sie kann unbehandelt zu irreversiblen Gelenkschäden und einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen kann.

Einerseits gibt es für die Schuppenflechte eine genetische Veranlagung , wobei man nicht vorhersagen kann, ob sich unter dieser Voraussetzung tatsächlich immer eine Psoriasis entwickeln muss. So gut wie sicher ist jedoch, dass es Auslöser braucht, die die Entwicklung der Hautkrankheit begünstigen. Weger: „Das können Stress oder Traumata sein, aber auch Infektionen sowie die Einnahme von Medikamenten wie etwa Betablocker können eine Psoriasis auslösen. Maßgeblich beteiligt sind bei der Entstehung die Entzündungsfaktoren TNF-Alpha, Interleukin 17 und Interleukin 23 . Diese Botenstoffe des Immunsystems sind bei Psoriasis übermäßig aktiv und führen zur besagter beschleunigte Zellerneuerung. Neue Therapien setzen dabei an, diese zu blockieren.

Mehr als Symptomfreiheit

Für Patienten mit schwerer Psoriasis, braucht es eine schnelle und effektive Therapie. „Gerade bei Fällen, wo Arbeitsunfähigkeit im Raum steht, ist es wichtig, dass wir eine Therapie haben, die rasch wirkt und den Patienten ermöglicht, wieder am Leben teilzunehmen“, erklärt Weger.

Bevor die Therapieentscheidung fällt, muss die Schwere der Psoriasis bewertet werden. Dafür gibt es mehrere Scores, einer der wichtigsten ist der PASI-Score (Psoriasis Area and Severity Index), der die Ausdehnung, Rötung, Schuppung und betroffenen Hautstellen erfasst. „Eine Psoriasis mit einem PASI-Wert über 10 gilt als mittelschwer bis schwer und sollte systemisch behandelt werden“, so Weger. Doch der PASI allein reicht nicht aus: Schmerzen, Juckreiz, Lebensqualität oder Nagelbeteiligung werden hier nicht berücksichtigt, obwohl sie die Patienten stark beeinträchtigen. Daher sollten diese Symptome beziehungsweise die klinische Manifestationen der Psoriasis in die Wahl der Behandlung miteinbezogen werden.

Obwohl das vorrangige Ziel einer Behandlung die Reduktion des PASI-Scores von mindestens 75 Prozent, idealerweise sogar eine Reduktion um 90 , oder auch ein absoluter PASI-Wert unter drei ist, wird der Therapieerfolg nicht nur am Rückgang der Hautveränderungen gemessen. „Gerade bei Psoriasis geht es nicht um das Fehlen von Krankheit, sondern, wie die WHO Gesundheit definiert: um allgemeines körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden“, so Weger.

Doch was wünschen sich die Patienten selbst? Vor allem eines: ein normales Leben ohne Juckreiz, Schmerzen oder sichtbare Hautveränderungen. Dabei ist die Therapietreue entscheidend – doch genau hier liegt die Herausforderung. „Cremes sind oft schwer durchzuhalten, besonders wenn große Hautareale betroffen sind. Auch bei Tabletten ist die Adhärenz – die Treue – nicht immer ideal“, so Weger.