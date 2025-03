Untersuchung beim Schularzt: "Fernbleiben ist wie Schuleschwänzen"

Viele Fünf- und Sechsjährige werden derzeit schulärztlich untersucht – dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dabei wird geprüft, ob das Kind schulreif ist. „In einem Gespräch mit den Eltern werden Auffälligkeiten von Geburt an besprochen, etwa die Sprachentwicklung oder das Sozialverhalten. Im Rahmen einer klinischen Untersuchung werden Größe, Gewicht, der neurologische Status, die Sehschärfe sowie logopädische Auffälligkeiten überprüft. Außerdem werden die Kinder abgehört“, erklärt Claudia Mark, Präsidentin der Gesellschaft der Schulärzte Österreichs (GSÖ) .

Jährliche Untersuchung ist verpflichtend

Auch nach der Einschulung findet einmal jährlich eine schulärztliche Untersuchung statt. Im Schuljahr 2022/23, den zuletzt verfügbaren Daten, wurden allein an Bundesschulen 260.000 dieser sogenannten §66-Schulunterrichtsgesetz-Untersuchungen durchgeführt, ergänzt durch 177.000 weitere Konsultationen. „Die Kinder werden von Kopf bis Fuß untersucht – Augen und Ohren kontrolliert, Herz und Lunge abgehört, der Bauch abgetastet und das Gangbild analysiert, um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen“, sagt Mark. Seit der Pandemie versuchen manche Eltern, ihre Kinder von der Schuluntersuchung abzumelden. „Manchmal wird unsere Tätigkeit mit Vorsorgeangeboten verwechselt – die Schuluntersuchung ist aber verpflichtend. Ein Fernbleiben gilt als Schulschwänzen und müsste im Extremfall der Bildungsdirektion gemeldet werden“, betont Mark.

Die Untersuchungen sollen einen unabhängigen Blick auf die Kindergesundheit in Österreich ermöglichen. Auch Impfungen sind – mit elterlichem Einverständnis – möglich. So kann etwa die HPV-Impfung im Rahmen von Schulimpfaktionen erfolgen. Die Regelungen variieren aber je nach Bundesland. Einheitliche Vorgaben wären laut Mark wünschenswert, da Schulärzte Kinder besonders niederschwellig erreichen können. An manchen Schulen unterstützen School Nurses, ausgebildete Krankenpfleger, bei der Versorgung der Kinder.

Eine Zunahme beobachtet die Schulärztin bei Übergewicht, Adipositas und anderen chronischen Erkrankungen. Hier schulen Schulärzte Pädagogen im Umgang mit Notfällen, etwa bei Allergien oder Diabetes. „Auch psychosoziale Beschwerden nehmen zu, darunter Schulverweigerung und Schulangst. Der Schularzt ist hier die Drehtür zu weiteren Helfersystemen.“