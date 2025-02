Wenn Kinder und Jugendliche zum ersten Mal verliebt sind

Das Herz klopft, im Bauch kribbelt es und man möchte am liebsten ständig in der Nähe des anderen sein – verliebt zu sein ist ein besonderes Erlebnis, das auch schon Kinder erleben. Sie entdecken dabei eine völlig neue Welt der Gefühle, mit all ihren Höhen und Tiefen. „Für viele ist überraschend, dass Verliebtheit nicht erst ab der Pubertät auftritt, sondern bereits in der Kindheit. Viele Kinder berichten in der Volksschule bereits von intensivem verliebt sein, manche auch im Kindergartenalter. Die meisten Erwachsenen können sich an die eigenen Erfahrungen aus dieser Zeit aber nicht erinnern und verorten Verliebtheit erst in der Pubertät“, sagt Wolfgang Kostenwein, Psychologischer Leiter des Instituts für Sexualpädagogik in Wien.